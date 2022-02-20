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Aydınlatma direğinde açıkta duran elektrik kabloları tehlikesi ortadan kaldırıldı

Altındağ Anafartalar’daki aydınlatma direğinde açıkta duran elektrik kabloları gazetemizin “Tehlikeye Davetiye” manşetiyle gündeme getirmesinin ardından onarıldı; tehlike ortadan kaldırıldı.  
Aydınlatma direğinde açıkta duran elektrik kabloları tehlikesi ortadan kaldırıldı

Altındağ Anafartalar Caddesi’nde aydınlatma ile yolcu durağı olarak kullanılan elektrik direğindeki açıkta duran ve tehlikeye davetiye çıkaran kablolar, gazetemizin gündeme getirmesiyle onarıldı. Açıkta sarkık şekilde duran elektrik kabloları ve sigortalar, görevliler tarafından güvenli hale getirildi. 

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GAZETEMİZE TEŞEKKÜR
Vatandaşlar ve çevredeki esnaflar gazetemize teşekkür ederek, “Kablolar uzun süredir açıkta duruyordu. Allah korusun istenmeyen olaylar yaşanabilirdi. Konuyu gündeme getirmenizle, kablolar demir direğin içine alındı, tehlike kalktı” dedi.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

 

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