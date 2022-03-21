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Balkona çıkıp 'İmdat, beni öldürecekler, kurtarın' diye bağırınca mahalleli sefer oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, gece saatlerinde balkonun demir korkuluklarına çıkan M.Y. (36), "İmdat, evde birileri var, beni öldürecekler, kadın öldürüyorlar, kurtarın beni" diye çığlıklar atınca mahalleli seferber oldu.
Balkona çıkıp 'İmdat, beni öldürecekler, kurtarın' diye bağırınca mahalleli sefer oldu

Olay, dün gece saatlerinde 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan M.Y., evinin balkonundaki demir korkuluklara çıkıp, yardım çığlıkları attı. 'Evde birileri var' diyerek bağıran  M.Y.'yi kurtarmak için mahalle halkı seferber oldu. Bazı vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin intihar girişiminde bulunduğunu ya da şiddete uğradığını sandı. Çığlıkları duyan vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin yardımına koştu. Komşular M.Y.'ye düşmemesi için "Polis geliyor, bekle, seni kurtaracaklar" diye telkinde bulundu. M.Y. balkonda "Kapıya dayandılar, evde birileri var. Beni öldürecekler, yardım edin, imdat, hayatım tehlikede, kadın öldürüyorlar" diye bağırmaya devam etti. M.Y. çığlık attıkça mahalledeki panik de arttı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve çevresinde yaptığı incelemede hiç kimseyi bulamadı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis eve ya da kapıya kimsenin gelmediğini tespit etti. Balkondaki M.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildi. İtfaiye aracının sepetinde yardım istemeye devam eden M.Y.'yi polisler güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. M.Y. tedavi edilmek üzere acil sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.Y.'nin psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. (DHA)

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