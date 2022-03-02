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Başkan Çetin, Gülbahar Hatun Hanım Evini ziyaret etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Gülbahar Hatun Hanım Evini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.
Başkan Çetin, Gülbahar Hatun Hanım Evini ziyaret etti

Gün geçtikçe kadınların daha çok ilgisini çekmeye devam eden Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda kurslar verip yüz binlerce kadının hayatına dokunuyor.

Hanım Evlerindeki kursiyerlerin eğitim gördüğü sınıfları tek tek ziyaret eden Başkan Çetin, iğne oyası, ahşap boya kurslarında hünerlerini sergileyen hanımların yapmış oldukları ürünleri teker teker inceledi. 

Hanımların ortaya koyduğu estetik ve sanatsal ürünleri çok beğenen Başkan Ertuğrul Çetin, kursiyerlerden yapmış oldukları ürünler hakkında bilgiler almayı ihmal etmedi. 

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"Ortaya konan her ürün ayrı bir emek barındırıyor"
Kadınların her gün yeni bir alanda kendilerini geliştirmeye dair heyecanları kendilerini de heyecanlandırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Saray Gülbahar Hatun Hanım Evimizdeki kursiyerlerimizi ziyaret ederek, iyi dersler diledik. Hanım evlerimizde kursiyerlerimizin yaptıkları çalışmaları inceledik. Ortaya konan her ürün ayrı bir emek barındırıyor. Hanımların hayat boyu öğrenmeyi ve üretmeyi hiç bırakmamalı da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

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