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Büyükşehir Belediyesi muhtarlarla "ortak akıl'da buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programını hayata geçiriyor.
Büyükşehir Belediyesi muhtarlarla "ortak akıl'da buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde ‘ortak akıl’ ilkesini benimseyerek toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. 

Merkez ve çevre ilçelerde görev yapan muhtarlara özel “Muhtarlar Müzakere Ediyor” adlı yeni bir program başlatan Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, ilk toplantıyı 14-16 Ocak tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleştirecek.

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BAŞKENTLİ MUHTARLARLA MAHALLE SORUNLARI MÜZAKERE EDİLECEK 
İlçe muhtarlarıyla yıl boyu  devam edecek toplantılarda mahalle ve bölge sorunları masaya yatırılacak.

Başkentli muhtarlar; ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek ilçelerine yönelik talep ve sorunları yüz yüze anlatma fırsatı bulacak. Kaldırımdan asfalta, altyapıdan sosyal ihtiyaçlara kadar tüm sorunların daha hızlı çözülmesini sağlamak amacıyla Kızılcahamam’da düzenlenecek toplantıya ilk etapta 25 ilçenin Muhtar Dernek Başkanlarının da yer alacağı 50 muhtar katılacak.

KONTROL VE MEMNUNİYET MEKANİZMASI DAHA SAĞLIKLI ÇALIŞACAK
Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini muhtarlar aracılığıyla kayıt altına almayı, müzakere etmeyi ve daha düzenli takip yapmayı önceleyen yeni bir hizmet anlayışı benimsediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Muhtarlar yerel yönetimlerin parmak uçlarıdır. Vatandaşlara ulaşabilme konusunda en yakın temas aralığına sahip muhtarlarımızı her ay düzenli olarak projemiz kapsamında bir araya getireceğiz. İlçelere dair talepleri çözüm önerileriyle birlikte kayıt altına alacağız. Müzakereler sırasında gerçekleştireceğimiz ve hizmetleri daha hızlı ve etkin biçimde hayata geçirebileceğimiz bir sistem kuruyoruz. Vatandaşların muhtarlarımıza ilettikleri talep ve önerilere hızlı çözümler sunarken, aynı zamanda oluşturacağımız aylık raporlarla kontrol ve memnuniyet mekanizmasının başında Ankaralı vatandaşlarımızın bulunduğu bir yapıyı hayata geçirmiş olacağız.” 

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TOPLANTILAR HER AY DÜZENLİ YAPILACAK
Her ay pandemi koşulları gözetilerek 50 kişilik gruplar hâlinde gerçekleştirilecek toplantılarda bir önceki ayın performans raporlarının muhtarlarla paylaşılacağını da ifade eden Yanmaz, bu projeyle kamuda hesap verebilirlik ve şeffaflık uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Muhtarlara program kapsamında vatandaşlarla daha verimli iletişim sağlayabilmeleri için uzman eğitmenler tarafından ‘Etkili İletişim’ dersleri de verilecek.    

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