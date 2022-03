Büyükşehir Belediyesi oyuncak kampanyası başlattı

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan çocuklar arasında paylaşım bilincini oluşturmak amacıyla oyuncak kampanyası başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplumsal dayanışma ruhunu canlandıran projelere imza atmaya devam ediyor.

Bu anlayış doğrultusunda şimdi de Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü kentte yaşayan çocuklar arasında paylaşım bilincini oluşturmak için oyuncak kampanyası başlattı. Çocuk Kulüpleri aracılığıyla toplanacak oyuncaklar ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılacak.

OYUNCAKSIZ ÇOCUK KALMASIN DİYE

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik eğitim desteğini artıran Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz internet hizmeti, giysi ve kırtasiye yardımı, sınav ücreti ve ücretsiz kitap dağıtımı gibi pek çok hizmeti de vermeyi sürdürüyor.

Ankara’da ‘oyuncaksız çocuk kalmasın’ sloganıyla başlatılan ve gönüllülük esasına dayalı oyuncak kampanyası ile toplanacak oyuncaklar 3-6 yaş aralığındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.

30 MART’A KADAR OYUNCAK BAĞIŞLARI ÇOCUK KULÜPLERİNE YAPILABİLECEK

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak bağışı yapmak isteyen hayırsever Başkentliler, 30 Mart 2022 tarihine kadar kent genelinde bulunan Çocuk Kulüplerine gelerek oyuncaklarını hediye edebilecek.

Oyuncak bağışında bulunulacak Çocuk Kulüplerinin telefon ve adres bilgileri ise şöyle:

-Aktepe Çocuk Kulübü: Özyurt Caddesi No: 5 Keçiören/Ankara Telefon: 0312 357 06 66

-Altındağ Çocuk Kulübü: Ziraat, Altındağ Caddesi No: 33 Telefon: 0312 317 59 27

-Batıpark Çocuk Kulübü: Kardelen, 2047 Mühendisler Sitesi No: 6 Telefon: 0312 257 36 60

-Çocuk Meclisi: Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 12 Sıhhiye/Ankara Telefon: 0312 431 55 26

-Mamak Çocuk Kulübü: Asım Gündüz Caddesi No:1/1 Lale İş Merkezi Telefon: 0312 432 38 87

-Sincan Çocuk Kulübü: Lale Meydanı Belediye İş Merkezi Kat: 5 Sincan/Ankara Telefon: 0312 268 81 87