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Cebeci İnönü Stadı tamamen yıkıldı

Uzun yıllar Başkent takımlarına ev sahipliği yapan Cebeci İnönü Stadı tamamen yıkıldı. Yerine millet bahçesi yapılması planlanan stattan geriye ise sadece kale direkleri kaldı.
Cebeci İnönü Stadı tamamen yıkıldı

Çankaya Cebeci’de yer alan 1963 yılında temeli atılan, Ankara’nın en büyük stadyumu İnönü Stadı yıkıldı. Uzun yıllar Başkent takımlarına ev sahipliği yapan stadyum zaman içerisinde birçok önemli organizasyona da ev sahipliği yaptı. Yerine millet bahçesi yapılması planlanan stattan geriye sadece kale direkleri kaldı.

ATIL BİR ŞEKİLDE DURUYORDU
 Şehrin merkezinde harabeyi andıran bir şekilde uzun süredir yıkılmayı bekleyen stat son olarak Hacettepespor’a ev sahipliği yapmıştı. Atıl bir şekilde duran stadyum uyuşturucu ve alkol kullanan şahısların meskeni haline gelmişti.

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TAMAMEN YIKILDI
Ankara'nın birçok futbol kulübü ile spor organizasyonlarına hizmet eden 37 bin kişilik Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkımına 7 Temmuz'da başlanmıştı. Objektiflerimize yansıyan karelerde, stadın tamamen yıkılarak, stattan geriye sadece kale direkleri kaldığı görüldü.

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MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK
Yıkım çalışmaları sonrası stadın yerine millet bahçesi yapılacak. Millet Bahçesi alanında koşu yolu, çocuk oyun alanı, su bahçesi, peyzaj donatı elemanları, yaya yürüyüş yolları, masa tenisi, bisiklet yolu, açık otopark, biyolojik gölet, bostan bahçesi, süs havuzu ve tematik bahçeler yer alacak. 

46 BİN METRE KAREYE KURULACAK
Toplam 46 bin metrekarelik alana kurulacak Millet Bahçesi'nde 472 metrekarelik Millet Kıraathanesi, 8 bin 555 metrekarelik kapalı otopark ve 241 metrekarelik el sanatları atölyesi bulunacak.

İŞTE TARİHİ
Cebeci İnönü Stadı'nın üzerine inşa edildiği arsa, Ankaralıların 100 yılı aşkın süredir spor faaliyetlerinde kullandığı bir alan. Stat yapılmadan önceki yıllarda Cebeci Çayırı ve Hamit'in Tarlası olarak bilinen alanda, 1920'li yıllarda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Hacettepe ve Ankara Demirspor gibi pek çok Ankara kulübü maçlarını yaptı.

SON MAÇ 2015’TE OYNANDI
Temeli 20 Mayıs 1963 tarihinde dönemin Ankara Valisi Enver Kuray tarafından atılan Cebeci İnönü Stadı, en son Hacettepe ve Ankara Demirspor'un lig maçlarına ev sahipliği yaptı. Statta oynanan son müsabaka ise 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Başakşehir arasındaki maç oldu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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