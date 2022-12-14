  • BIST 5.066,50
  • Altın 1073.27
  • Dolar 18.6253
  • Euro 19.8291
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 5 °C
»

Çocuk gelin olayı üzerinden inananlar zan altında bırakılıyor

Gündemdeki çocuk yaşta evlilik ve cinsel istismar iddiaları üzerinden dindar çevrelerin genelini töhmet altında bırakmak isteyen çevrelere tepki gösteren din görevlileri “Suç şahsidir” dedi.
Çocuk gelin olayı üzerinden inananlar zan altında bırakılıyor

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Hiranur Vakfı’nın kurucu onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir mürit ile imam nikahıyla evlendirildiği ve yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. 

Gazetemize konuşan din görevlileri temsilcileri, gündemdeki çocuk yaşta evlilik ve cinsel istismar iddiaları üzerinden dindar çevrelerin genelini töhmet altında bırakmak isteyenler olduğunu belirterek “oysa suç şahsidir” dedi. 

hkg-001.jpg ÖZDEMİR: SAPIKLIK BU, İNANÇLA BAĞDAŞTIRILAMAZ 

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası(DİN-BİR-SEN) Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Dinimizde çocukların evliliği gibi bir terim yoktur. 6 yaşında çocuk evlendirilmişse bunlara dindar denemez. Olsa olsa sapık zihniyet topluluğu denir. Dinimizin öngörmediği, hoş görmediği, hükme dayanağı olmayan uygulamalar kim tarafından yapılırsa yapılsın sapkınlıktır. İnançla bağdaştırılamaz” dedi. 

 GENELİ SUÇLAMAK DOĞRU DEĞİL 

Özdemir, şöyle devam etti: “Suç şahsidir. Toplumun genelini itham etmek doğru değildir. Bunu bahane ederek İslam’a saldırıyorlar. Dindar olmayan kişilerin yapmış olduğu yüzlerce çocuk istismarı ve tecavüzler varken onlara ses çıkartmayanlar bu olayın üzerinden amaçları sanki çocuk istismarı değil de dini ve dindarları hedefe koymak, onları karalamak gibi niyetteler sanki. Biz bu ve buna benzer hiçbir çocuğun reşit olmadan ne evlenmesini nede istismara uğramasını kesinlikle kabul etmiyoruz.” 

yusuf-ozdemir-dinbirsen-001.jpg “ÇOCUK GELİN” NE? 

Çocuk gelin tabirinin başlı başına yanlış olduğuna da dikkat çeken Özdemir, “Çocuk gelin ne demek? Bu ibare başlı başına yanlış. Dinimiz evlilikte akli ve fikri melekeleri olgunlaşmış kişilere evliliği müsaade eder. Dinimizde çocukların evliliği gibi terim yoktur. 6 yaşında çocuk evlendirilmişse bunlara dindar denemez. Olsa olsa sapık zihniyet topluluğu denir. Dinimizin öngörmediği, hoş görmediği, hükme dayanağı olmayan uygulamalar kim tarafından yapılırsa yapılsın sapkınlıktır. İnançla bağdaştırılamaz” diye konuştu.

 CAHİL TOPLUMLARIN UYGULAMASIDIR 

Özdemir, “Sevgili peygamberimiz çocuklarını evlendirirken çocuklarının görüşlerini almış, istişare yapmıştır. Aile baskısıyla zorla evlilik olmaz. Çocuk evliliği kesinlikle olamaz. Çocuk evliliklerinde eskiye nazaran düşüş var fakat ülkemizde evlilik kültürü inancımızla tam anlamıyla bağdaşmamaktadır.  Boşanmaların çoğaldığı ülkemizde meseleye bakış açısı önemlidir. Çocuk yaşta evlilik, cahil toplumların uygulamasıdır. Dinimizle bağdaştırılamaz” ifadelerini kullandı.  

3015827860-001.jpg İNANANLAR ZAN ALTINDA BIRAKILIYOR 

“Bireylerin yapmış olduğu hatalar Müslümanların genelini töhmet altında bırakmaktadır” diyerek yaşanan olayda herkesin suçlandığını, zan altında bırakıldığını söyleyen Özdemir, “Birileri İslam dinini itibarsızlaştırmak için çabalıyor. Müslümanların geneli, cemaatlerin tamamı suçlanıyor. Burada amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. İslam düşmanları meseleyi kaşıyor. Rabbimiz kitabında bizlere bildirmiş. Okumadan, araştırmadan, kulaktan doğma bilgilerle İslam’a ve inananlara saldıranlar cahil topluluğun ta kendisidir” diyerek sözlerini noktaladı. 

 ÜNAL: ASLA KABUL EDİLEMEZ 

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise, konu hakkında düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Gündeme gelen bu insanlık dışı hadise asla ve asla kabul edilemez. Evliliğin nasıl meydana geleceği, nikâh işleminin nasıl olacağı kanunlarımızda açıktır. Buna muhalif davranmanın da cezai müeyyidesi vardır ve zaten olmalıdır. Toplumumuzda, çocuk gelinler diye adlandırılan bu yanlış uygulamaya karşı gerekli hassasiyet bulunmaktadır.”

turk-diyanet-vakif-sen-nuri-unal-001.jpg NE İSLAMİ, NE İNSANİ NE DE VİCDANI  

Ünal, “Bazı art niyetli kişi ve grupların İslam’ı ve İnananları karalamaya çalışarak bu uygulamayı normal kabul ettiği de görülmektedir. İslami, insani ve vicdani bütün değerlerden uzak bu anlayışı en şiddetli şekilde reddediyoruz. Asla kabul etmediğimiz bu insanlık dışı olay üzerinden bazı art niyetlilerin İslam’a ve Müslümanlara karşı olumsuz yazıları, sözleri, tutum ve davranışları da kabul edilemez. Çocuk istismarcılarına ve onların geleceklerini çalanlara, hayatlarını karartanlara gerekli en ağır ceza geciktirilmeden verilmelidir” dedi.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel okullar velilerden ek ücret talep edebilir mi? Tüketici Mahkemesi’nden emsal karar14 Aralık 2022 Çarşamba 13:13
  • TEİS’ten yüzde 36,77’lik artışa yeterli olmayabilir tepkisi14 Aralık 2022 Çarşamba 13:09
  • Ezel Bayraktar olayı nedir? Ezel Bayraktar kimdir, neden gündemde?14 Aralık 2022 Çarşamba 13:08
  • Ankara Su Kesintisi 14 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ14 Aralık 2022 Çarşamba 09:55
  • Elektrik Kesintisi 14 Aralık 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ14 Aralık 2022 Çarşamba 09:53
  • Ankara hava durumu 14 Aralık 202214 Aralık 2022 Çarşamba 09:50
  • Bakan Koca’nın açıklamaları umut oldu14 Aralık 2022 Çarşamba 04:43
  • 'Milli' olması 'Haram' gerçeğini değiştirmiyor14 Aralık 2022 Çarşamba 04:40
  • Ankara gitar festivali ne zaman, nerede yapılacak?13 Aralık 2022 Salı 13:06
  • Bu kış geçen yılla aynı gazı yaksam doğalgaz faturam ne gelir? İşte 2022 2023 kışı tahmini doğalgaz faturaları:13 Aralık 2022 Salı 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti