Çocuk gelin olayı üzerinden inananlar zan altında bırakılıyor

Gündemdeki çocuk yaşta evlilik ve cinsel istismar iddiaları üzerinden dindar çevrelerin genelini töhmet altında bırakmak isteyen çevrelere tepki gösteren din görevlileri “Suç şahsidir” dedi.

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Hiranur Vakfı’nın kurucu onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir mürit ile imam nikahıyla evlendirildiği ve yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Gazetemize konuşan din görevlileri temsilcileri, gündemdeki çocuk yaşta evlilik ve cinsel istismar iddiaları üzerinden dindar çevrelerin genelini töhmet altında bırakmak isteyenler olduğunu belirterek “oysa suç şahsidir” dedi.

ÖZDEMİR: SAPIKLIK BU, İNANÇLA BAĞDAŞTIRILAMAZ

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası(DİN-BİR-SEN) Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Dinimizde çocukların evliliği gibi bir terim yoktur. 6 yaşında çocuk evlendirilmişse bunlara dindar denemez. Olsa olsa sapık zihniyet topluluğu denir. Dinimizin öngörmediği, hoş görmediği, hükme dayanağı olmayan uygulamalar kim tarafından yapılırsa yapılsın sapkınlıktır. İnançla bağdaştırılamaz” dedi.

GENELİ SUÇLAMAK DOĞRU DEĞİL

Özdemir, şöyle devam etti: “Suç şahsidir. Toplumun genelini itham etmek doğru değildir. Bunu bahane ederek İslam’a saldırıyorlar. Dindar olmayan kişilerin yapmış olduğu yüzlerce çocuk istismarı ve tecavüzler varken onlara ses çıkartmayanlar bu olayın üzerinden amaçları sanki çocuk istismarı değil de dini ve dindarları hedefe koymak, onları karalamak gibi niyetteler sanki. Biz bu ve buna benzer hiçbir çocuğun reşit olmadan ne evlenmesini nede istismara uğramasını kesinlikle kabul etmiyoruz.”

“ÇOCUK GELİN” NE?

Çocuk gelin tabirinin başlı başına yanlış olduğuna da dikkat çeken Özdemir, “Çocuk gelin ne demek? Bu ibare başlı başına yanlış. Dinimiz evlilikte akli ve fikri melekeleri olgunlaşmış kişilere evliliği müsaade eder. Dinimizde çocukların evliliği gibi terim yoktur. 6 yaşında çocuk evlendirilmişse bunlara dindar denemez. Olsa olsa sapık zihniyet topluluğu denir. Dinimizin öngörmediği, hoş görmediği, hükme dayanağı olmayan uygulamalar kim tarafından yapılırsa yapılsın sapkınlıktır. İnançla bağdaştırılamaz” diye konuştu.

CAHİL TOPLUMLARIN UYGULAMASIDIR

Özdemir, “Sevgili peygamberimiz çocuklarını evlendirirken çocuklarının görüşlerini almış, istişare yapmıştır. Aile baskısıyla zorla evlilik olmaz. Çocuk evliliği kesinlikle olamaz. Çocuk evliliklerinde eskiye nazaran düşüş var fakat ülkemizde evlilik kültürü inancımızla tam anlamıyla bağdaşmamaktadır. Boşanmaların çoğaldığı ülkemizde meseleye bakış açısı önemlidir. Çocuk yaşta evlilik, cahil toplumların uygulamasıdır. Dinimizle bağdaştırılamaz” ifadelerini kullandı.

İNANANLAR ZAN ALTINDA BIRAKILIYOR

“Bireylerin yapmış olduğu hatalar Müslümanların genelini töhmet altında bırakmaktadır” diyerek yaşanan olayda herkesin suçlandığını, zan altında bırakıldığını söyleyen Özdemir, “Birileri İslam dinini itibarsızlaştırmak için çabalıyor. Müslümanların geneli, cemaatlerin tamamı suçlanıyor. Burada amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. İslam düşmanları meseleyi kaşıyor. Rabbimiz kitabında bizlere bildirmiş. Okumadan, araştırmadan, kulaktan doğma bilgilerle İslam’a ve inananlara saldıranlar cahil topluluğun ta kendisidir” diyerek sözlerini noktaladı.

ÜNAL: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise, konu hakkında düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Gündeme gelen bu insanlık dışı hadise asla ve asla kabul edilemez. Evliliğin nasıl meydana geleceği, nikâh işleminin nasıl olacağı kanunlarımızda açıktır. Buna muhalif davranmanın da cezai müeyyidesi vardır ve zaten olmalıdır. Toplumumuzda, çocuk gelinler diye adlandırılan bu yanlış uygulamaya karşı gerekli hassasiyet bulunmaktadır.”

NE İSLAMİ, NE İNSANİ NE DE VİCDANI

Ünal, “Bazı art niyetli kişi ve grupların İslam’ı ve İnananları karalamaya çalışarak bu uygulamayı normal kabul ettiği de görülmektedir. İslami, insani ve vicdani bütün değerlerden uzak bu anlayışı en şiddetli şekilde reddediyoruz. Asla kabul etmediğimiz bu insanlık dışı olay üzerinden bazı art niyetlilerin İslam’a ve Müslümanlara karşı olumsuz yazıları, sözleri, tutum ve davranışları da kabul edilemez. Çocuk istismarcılarına ve onların geleceklerini çalanlara, hayatlarını karartanlara gerekli en ağır ceza geciktirilmeden verilmelidir” dedi.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-