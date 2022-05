Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat, gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programında konuştu. Konuşmasına 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan, "Malazgirt'ten Milli Mücadeleye kadar bu toprakların vatanımız olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Milli Mücadele'nin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal ateşini, düşmanı 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran ordumuzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'den erine kadar tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Milli Mücadelenin bu önemli tarihi kendilerine armağan edildiği siz gençlerimizi dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimizin teminatı olarak görüyorum. Bizim siz gençlere bırakacağımız en güçlü biraz da nişaa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır" ifadelerini kaydetti.

'HAYALLERİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiyesinde bulunarak, "İlk gençlik yıllarından beri hayatını medeniyet hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki; hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın, imkanların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın. Çünkü siz genç yaşında kendi adını verdiği bir Cihan devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin, çünkü siz nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, çünkü siz kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü iki buçuk kat arttıran Yavuz'un, çünkü siz dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmayı başaran Abdulhamid'in, çünkü siz vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerinde yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü siz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayrakları ve bayraktarı şehit Menderes'in, çünkü siz Türkiye'ye çağ atlatma vizyonunun sahibi rahmetli Özal'ın, çünkü siz son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserler ve önüne koyduğu hedeflerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkaran bir büyük vizyonun mirasçılarısınız" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİN KAYBI, TÜRKİYE'NİN KAYBI OLMUŞTUR'

Erdoğan, gençlerin çeşitli karmaşıklıklarla birbirine düşürülmeye çalışıldığını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık. Biz 'Kim var?' diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan, fert fert 'Ben varım' cevabını veren, 'Benim olmadığım yerde kimse yoktur' duygusuyla davasına sahip çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik. Bununla birlikte ülkemizde her döneminde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek, Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. Kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerisi, kimi zaman Kürt-Türk denilerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz, gençlerimizi tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan bir anlayışla Türkiye'nin önüne konulan tuzakları birer birer bozduk. Öyle ki 15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktıklarında karşılarında işte bu gençliği buldular. Cumhuriyet tarihimizin bu en şanlı direnişinin öncüsü bu gençlerimizin cesareti ve kararlığı, silahların gücüne galabe çaldı. Sadece bu tablo bile gençlerimize güvenimizin ne kadar haklı olduğunu ispat etmeye yeterlidir. Bugün de burada, azimleriyle, çalışkanlıklarıyla, dirayetleriyle pek çok alanda kendilerini ispatlamış gençleriyle birlikteyiz. Türkiye’nin en büyük kapalı salonunda, bilhassa sporcu gençlerimiz kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldiler. Artık biz Tokyo, şimdi hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyaları ile Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. Az önce eskrimdeki şampiyonunuzu izledik ve dinledik şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Az önce bir müjde daha aldım o da Dünya Boks Şampiyonasında yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın akşam 4 tane finalistimiz var. Yine kadınlarda, dörtte dört yapar mıyız yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz."

'GENÇLERİMİZ ÜRETMEDE VE BAŞARMADA SINIR TANIMIYOR'

Her alanda gençlerle bir araya geldiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde sayıları iki buçuk milyonu bulan faal sporcularımızın içinden şanlı bayrağımızı göndere çekecek orada dalgalandıracak daha nice şampiyonlarımızın çıkacağına inanıyorum. Spor yanında bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerimizle her alanda bir araya geliyoruz. Nitelikli fikri tapu diye dilimize kazandırdığımız NFT üreten ve bunları dünya çapında kabul ettiren gençliğimizin ufuklarının genişliğini takdirle takip ediyoruz. Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor. Artık bir TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.