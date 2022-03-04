Derbent Mahallesi'ndeki internet sorunu çözüldü

Gazetemizin "İnternetten Dertliler" manşetiyle gündeme getirdiği haber üzerine Türk Telekom TTNET görevlileri, Mamak'ın Derbent Mahallesi'ne giderek haftalardır sağlanamayan internete erişim sorununu hızla çözdü. Mağdurlar gazetemize teşekkür etti.

Bir haberimiz daha ses getirdi. Gazetemizin "İnternetten Dertliler" manşetiyle gündeme getirdiği haber üzerine Türk Telekom TTNET görevlileri, Mamak'ın Derbent Mahallesi'ne giderek haftalardır sağlanamayan internete erişim sorununu hızla çözdü. Bakım ve onarım çalışmasının interneti tekrar kullanmaya başlayan mağdurlar, gazetemize ve Türk Telekom yetkililerine teşekkür etti.

HAFTALARDIR OLMAYAN İNTERNET GELDİ

Haberimiz üzerine haftalardır sağlayamayan internete erişim sorununun kısa sürede çözüldüğü anlatan Yusuf Sağlam adlı abone, "Mamak’ın Derbent Mahallesi’nde yaşıyorum. 21 Şubat'tan beridir sabit internetimiz yoktu. Arızadan kaynaklı olduğunu düşündüğüm için Türk Telekom TTNET’in müşteri hizmetlerini hemen aramıştım. Telefonda bana bölgesel bir çalışmadan dolayı internetin olmadığını, 27 Şubat’ta bölgeye internetin verileceğini söylemişlerdi. Bize belirtilen tarihi geçmesine internet yine gelmedi. 1 Mart’ta müşteri hizmetlerini tekrar aramama rağmen yine sonuç alamamıştım.

Eşim evden çalışıyor, çok mağdur oluyorduk. Haberinizin ardından Türk Telekom TTNET yetkilileri hemen gelerek sorunu buldu ve internet erişimini tekrar sağladı. Gazetenize çok teşekkür ediyorum. Türk Telekom TTNET’in görevlileri de epey bir ilgilendi sorunun çözümü için onlara da teşekkür ederim."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA

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