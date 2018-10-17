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Elektrik Kesintisi 18 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 18 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 18.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 18 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 18 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEYHLER, 250- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAKARYA, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKTAŞ, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALE, ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAKARYA, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER, ESENLER MEZRA, ANAYURT., TATLAR KÖYÜ, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, POLATLAR, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, GÖKLER

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 EMİNE TEVFİKA AYAŞLI TOKİ KONUTLARI, OVA BAĞLARI, AYTER SİTESİ

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 OYMAAĞAÇ, OYMAAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 RÜSTEMPAŞA, KUYUMCULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BUĞRALAR, PELİTÇİK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, YAYLA BUĞRALAR, AŞAĞI DÖRTKONAK, DEDEM ÇAYIRI, YAYLA DÖRTKONAK, KURT, GÖL, YUKARI DÖRTKONAK, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, MERKEZ YEDİÖREN, BEŞEVLER, TEPE, CAMİLİ, ORTA, HOCALAR, BAKIRLI, AHATLAR, DOĞANLAR, BENLİ YAYLA, GÜNEY, YAYLA İNCEÖZ, MERKEZ OSMANSİN, GÜRAĞAÇ, MANDIRA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, YAHŞİHAN YAYLASI, YAYLA YILANLI, ELDELEK, YAYLA ELDELEK, KUZEY TATLAK, KUZEY YAYLA, GÜNEY YAYLA, MERKEZ BÜKELER, YAYLA BÜKELER, TOKAR, YAYLA ELVANLAR, İNCEÖZ, DÖKÜK, ESKİCE, YUKARI SARIKAVAK, MURATLAR, AŞAĞI SARIKAVAK, YILANLI, ALIÇBAŞI, FERAH, ÇAL, GÜNEY TATLAK, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ ELVANLAR, MANDIRA OSMANSİN, YAYLA ÖZMÜŞ, YAYLA SARIKAVAK, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ, MERKEZ YONCATEPE

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İLETİM, ÇAYIRHAN NERGİS SİTESİ, DODURGA MAHALLESİ, GİZEM SİTESİ, 3443, GÖRKEMKENT SİTESİ, CENNET DOĞA, 51 ADA, ÇİÇEK, ZAKİR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KOCATEPE, HATAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI ÖVEÇLER, 1324 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KONUTKENT, 3003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 448 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AZİZİYE, PAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 09:53 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YILMAZ 1, ATAK 1, ATAK 3, MENEKŞE, SALUR, HİSAR, AKŞEMSETTİN, HİSAR 1, DEVRİŞAN, ATA 1, MÜCAHİT 3, GÜLGÜN 3, GÜLGÜN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCA, BİNALİ YILDIRIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIMELÖREN, YILDIRIMELÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALABEL, ELİF Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EDİĞE, YELLİCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER, ESENLER MEZRA, ANAYURT., TATLAR KÖYÜ, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, POLATLAR, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, GÖKLER

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, SANAYİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 09:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELVAN, KÜRŞAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:09 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELVAN, KÜRŞAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 1818 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOPÇU, 1556 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELVAN, 1818 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTALİ, 3507_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DELİLER ÇİFTLİĞİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 VİLLA KUR KOOP., MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 556, 606, HACILAR, HACILAR KÖYÜ YOLU, 458, 559, 566, 565, 567, HACILAR KÜME, 492, 563, 544

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, 1089 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRENCİK, 3650 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRENCİK, 3755 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:24 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAĞA, RÜZGARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUYUCAK, KUYUCAK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUYUCAK, KUYUCAK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 UYANIŞ, GÜLBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BADEMLİK, BAĞIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 UFUKTEPE, SAKARYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETLİK, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 13:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANGAZİ, 1207 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİCE, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, NAMIK KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, ŞEHİT BAYRAM TEKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 694 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYIRHAN, 120 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUHAN, ULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYCİK, BEYCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAİLYAS, KARAİLYAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLVEREN, FINDIKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, HAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYYILDIZ, MİTHATPAŞA 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER, ESENLER MEZRA, ANAYURT., TATLAR KÖYÜ, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, POLATLAR, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, GÖKLER

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAYCIK, SARAYCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, 3585 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İVEDİKKÖY, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, 256 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 09:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 2122 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, AKÇEBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 

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