Elektrik Kesintisi 18 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 18 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYHLER, 250- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SAKARYA, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKTAŞ, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KALE, ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SAKARYA, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER, ESENLER MEZRA, ANAYURT., TATLAR KÖYÜ, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, POLATLAR, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, GÖKLER
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI TOKİ KONUTLARI, OVA BAĞLARI, AYTER SİTESİ
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:33 'da verilmesi planlanmaktadır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
OYMAAĞAÇ, OYMAAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
RÜSTEMPAŞA, KUYUMCULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BUĞRALAR, PELİTÇİK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, YAYLA BUĞRALAR, AŞAĞI DÖRTKONAK, DEDEM ÇAYIRI, YAYLA DÖRTKONAK, KURT, GÖL, YUKARI DÖRTKONAK, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, MERKEZ YEDİÖREN, BEŞEVLER, TEPE, CAMİLİ, ORTA, HOCALAR, BAKIRLI, AHATLAR, DOĞANLAR, BENLİ YAYLA, GÜNEY, YAYLA İNCEÖZ, MERKEZ OSMANSİN, GÜRAĞAÇ, MANDIRA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, YAHŞİHAN YAYLASI, YAYLA YILANLI, ELDELEK, YAYLA ELDELEK, KUZEY TATLAK, KUZEY YAYLA, GÜNEY YAYLA, MERKEZ BÜKELER, YAYLA BÜKELER, TOKAR, YAYLA ELVANLAR, İNCEÖZ, DÖKÜK, ESKİCE, YUKARI SARIKAVAK, MURATLAR, AŞAĞI SARIKAVAK, YILANLI, ALIÇBAŞI, FERAH, ÇAL, GÜNEY TATLAK, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ ELVANLAR, MANDIRA OSMANSİN, YAYLA ÖZMÜŞ, YAYLA SARIKAVAK, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ, MERKEZ YONCATEPE
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İLETİM, ÇAYIRHAN NERGİS SİTESİ, DODURGA MAHALLESİ, GİZEM SİTESİ, 3443, GÖRKEMKENT SİTESİ, CENNET DOĞA, 51 ADA, ÇİÇEK, ZAKİR
ŞEBEKE ARIZASI
KOCATEPE, HATAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI ÖVEÇLER, 1324 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KONUTKENT, 3003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 448 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AZİZİYE, PAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 09:53 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YILMAZ 1, ATAK 1, ATAK 3, MENEKŞE, SALUR, HİSAR, AKŞEMSETTİN, HİSAR 1, DEVRİŞAN, ATA 1, MÜCAHİT 3, GÜLGÜN 3, GÜLGÜN
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCA, BİNALİ YILDIRIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIMELÖREN, YILDIRIMELÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
LALABEL, ELİF Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EDİĞE, YELLİCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER, ESENLER MEZRA, ANAYURT., TATLAR KÖYÜ, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, POLATLAR, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, GÖKLER
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, SANAYİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 09:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, KÜRŞAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:09 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, KÜRŞAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1818 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOPÇU, 1556 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, 1818 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTALİ, 3507_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DELİLER ÇİFTLİĞİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
VİLLA KUR KOOP., MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 556, 606, HACILAR, HACILAR KÖYÜ YOLU, 458, 559, 566, 565, 567, HACILAR KÜME, 492, 563, 544
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, 1089 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRENCİK, 3650 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRENCİK, 3755 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:24 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAĞA, RÜZGARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI
ŞEBEKE ARIZASI
FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KUYUCAK, KUYUCAK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 11:32 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUYUCAK, KUYUCAK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
UYANIŞ, GÜLBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BADEMLİK, BAĞIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
UFUKTEPE, SAKARYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 13:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANGAZİ, 1207 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 12:34 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, NAMIK KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, ŞEHİT BAYRAM TEKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 694 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYIRHAN, 120 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUHAN, ULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYCİK, BEYCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARAİLYAS, KARAİLYAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, FINDIKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, HAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYYILDIZ, MİTHATPAŞA 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER, ESENLER MEZRA, ANAYURT., TATLAR KÖYÜ, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, POLATLAR, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, GÖKLER
ŞEBEKE ARIZASI
SARAYCIK, SARAYCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, 3585 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, 256 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 09:57 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TURGUT ÖZAL, 2122 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİ, AKÇEBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.05.2022 10:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
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