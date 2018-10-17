Elektrik Kesintisi 22 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 22 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
22 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SANAYİ 2, SANAYİ 5, SANAYİ 14, TÜRBE, SANAYİ 8, KASTAMONU YOLU, SANAYİ 4, ATAK, SANAYİ 18, KARABÜK, SANAYİ 9, SANAYİ 13, SANAYİ 21, SANAYİ 20, KUCUR, KÖYÜN KENDİSİ, SANAYİ 17, SANAYİ 11, SANAYİ 15, SANAYİ 19, SANAYİ 7, SANAYİ 16, SANAYİ 10, POSTA, SANAYİ 22, SANAYİ 12, ACISU, ATATÜRK, SANAYİ 6, ÇIKMAZ, TUĞLAHARMAN, ESERLER, TAŞKÖPRÜ, SANAYİ 3, GÜL, GÖK, AHMETADİL, MEZARLIK, GÜRMENN, HACI ALİ EROL, DİKMEN, FATİH, BAŞARAN, ESEN, SAFRANBOLU YOLU, GÖZTEPE, SUDEPOSU, GÜLENLER, AMASYALILAR, ASLANLAR, SELVİ, ÇAMLIKÖY, ÇUKUR, SERHAT, ESKİ ÇARŞI, ZEYTİN DALI, BERBER, ANKA, KANDAK, GÜNAYDIN, ALTAY, CİRİT, BAYRAKTAR, ÇİĞDEM, SAFRAN, GÜRMEN, SÜMBÜL, ÇİFTÇİLER, BOSTANLAR, COŞKUN, POSTAA, CEBECİLER, HAMZALAR, CUMHURİYET, 406., BARBAROS, PROF.DR.BURHANETTİN UYSAL, KIRŞEHİR, BİRLİK, KASTAMONU YOLU CADDESİ-, 411., KAVAKLAR, 111, KARIT MERKEZ
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, CELAL ESAT ARSEVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, 139 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLIKEVLER, DUYGULU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, 139 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KUYUCAK, KUYUCAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ATOM, FATİH SULTAN MEHMET, ÇAKIR, 2, 71, 1, 3, 4, 6, ADNAN MENDERES, 52, NAZIM ERCAN, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 5 NOLU, 10, 50, 110, 27, 73, 74, 53, 75, SARAY, 7, DENİZ, 60, 32, GİMAT, 114, 126, 195, 41, 100. YIL, 211, 37, SARAYKENT, 36, 54, 66, 100, 48, 63, 64, 40, 28, 685, 122, 76, 42, 655, 115, 123, 91, 86, 688, 68, 65, 93, 57, 33, 125, AKSOY, 55, 35, 58, 62, 88
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, PINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERTUĞRULGAZİ, ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELTEPE, ABİDİN DAVER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELTEPE, ABİDİN DAVER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2833 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELTEPE, GÜZELKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 3381/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AKKUZULU, AKKUZULU KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN FATİH, MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, TOKLUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 302 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 15:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2453 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, TÜRK KIZILAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, OR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, 4067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.05.2022 22:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, TÜRK KIZILAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 534/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 71 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 11:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ALTIPINAR, ALTIPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
100. YIL, 3200, GİMAT, 101
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ATOM, FATİH SULTAN MEHMET, ÇAKIR, 2, 71, 1, 3, 4, 6, ADNAN MENDERES, 52, NAZIM ERCAN, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 5 NOLU, 10, 50, 110, 27, 73, 74, 53, 75, SARAY, 7, DENİZ, 60, 32, GİMAT, 114, 126, 195, 41, 100. YIL, 211, 37, SARAYKENT, 36, 54, 66, 100, 48, 63, 64, 40, 28, 685, 122, 76, 42, 655, 115, 123, 91, 86, 688, 68, 65, 93, 57, 33, 125, AKSOY, 55, 35, 58, 62, 88
ŞEBEKE ARIZASI
FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
UFUKTEPE, 1223 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜÇLÜKAYA, DUMRU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKTEPE, 1009 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ADNAN MENDERES, 1052 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, DOĞU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HIDIRLAR, HIDIRLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EGE, 784 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTIAĞAÇ, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PEYAMİ SAFA, 353 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ESENTEPE, GÜVERCİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OLUKPINAR, OLUKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, CEVİZLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINOVA, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLYURT, SÜTÇÜ İMAM. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY GÜMÜŞOLUK, 413 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINOVA, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALÖREN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 743 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TANDOĞAN, YENİ DÜNYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALAZGİRT, YAŞAR KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANAYURT, ANAYURT. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, BAHARAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEK, TERMİNAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANLI, SONBAHAR. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, 3880 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
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