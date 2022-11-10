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Elmadağlı: Devlet destekli krediler esnafı mutlu ediyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin verdiği devlet destekli krediler esnafı mutlu ediyor. Ankara Servis Araçları İşletmecileri ve Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı kredi şartlarını anlatarak kredilerden memnun olduklarını söyledi.
Elmadağlı: Devlet destekli krediler esnafı mutlu ediyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri esnafa devlet destekli kredi veriyor. Kredi faizinin yüzde 50’lik kısmının devlet tarafından ödenen esnaf kredilerini Ankara Servis Araçları İşletmecileri ve Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ile konuştuk. Yaşanan pandemi sürecinde servisçiler esnafı olarak büyük zarar gördüklerini söyleyen Elmadağlı, “Biz servisçiler olarak kredilerden memnunuz.  Devletimiz kooperatifler aracılığı ile bankaların yapmadığını yaparak biz esnaflara destek oluyor” dedi. Başkan Elmadağlı, haberimizde kredi şartlarını ve ödeme şekillerini anlattı. 

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 YÜZDE 50 FAİZİNİ DEVLET KARŞILIYOR 

Ankara Servis Araçları İşletmecileri ve Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, “Esnaf sanatkârlar kredi kefalet kooperatifinin amacı esnaf kaydı, sicil kaydı, meslek odası kaydı olan ve vergisi açık olan esnaflara devletimizin belirlediği şekilde uygun krediler vermek. Esnafımızın işini geliştirmesi için verilen krediler düşük faizli olarak ödeme kolaylığı ile veriliyor. Şuanda faiz oranı yıllık 7,5 olarak kullanılıyor. Bu kredinin yüzde 50 faizini devlet karşılıyor. O yüzden faiz indirimli kredi oluyor” şeklinde konuştu. 

_120562127_hi020765543.jpg 84 AYLIK VADE KOLAYLIĞI 

“Bu krediler tamamen esnafa ve iş geliştirmeye yönelik verilen kredilerdir amaç esnafın işini geliştirmesini sağlamak” olduğuna dikkat çeken Elmadağlı, “Burada 500 bin TL işletme kredisi dediğimiz kredi veriliyor. Bunun yanında eğer kişi aracını değiştirecekse bir buçuk milyon TL ye kadar da araç kredisi veriyoruz. Esnafımıza belirli şartlar doğrultusunda verdiğimiz bu krediyi 84 aylık vade ile ödemesini sağlıyoruz” dedi. 

 İŞLEMLER HIZLI İLERLİYOR 

Kredi işlemlerinin hızlı sürdüğünü belirten Elmadağlı, “Kooperatif tarafından esnafımıza verilen krediler iş amaçlı kullanılmak zorunda. Biz servisçiler olarak pandemi döneminde çok sıkıntı yaşadık. Araçlarımız çalışmadı. Giderlerimizi karşılayamadık borçlandık. Bu krediler pandemi döneminde yaptığımız zararı gidermek için verilen krediler. Biz kredi başvurularında acil ihtiyacı olan esnafımıza hızlı bir şekilde kredi işlemlerini çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

1327620.jpg ESNAF MEMNUN 

Kredilerin amacına uygun kullanılmasını öneren Ankara Servis Araçları İşletmecileri ve Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı esnafı uyararak servisçi esnafının kredilerden memnun olduğunu dile getirerek son olarak şunları söyledi; “Krediyi başka yerlerde kullanacağına inandığımız esnaflara vermiyoruz. Çünkü kredinin amacı esnafın hizmetinin geliştirilmesi kredi verilen esnaftan krediyi amacına uygun kullanacağına dair taahhüt nane alıyoruz. Buna rağmen kişi parayı amacına uygun kullanmıyorsa bu kişilerden normal faiz oranıyla para geri alınıyor. Devletin ödediği katkıda geri alınıyor. Biz servisçiler olarak kredilerden memnunuz.  Devletimiz kooperatifler aracılığı ile bankaların yapmadığını yaparak biz esnaflara destek oluyor.” 

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

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