Erdinçbaş, “Her sürece hâkim olmak iyi bir kahveyi ortaya çıkarır”

Kahve Ustası Talha Erdinçbaş, iyi bir kahve yapabilmek için topraktan fincana kadar her detaya hâkim olunması gerektiğini belirterek, “Başından sonuna kadar her sürece hakim olmak iyi bir kahveyi ortaya çıkarır” dedi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Ankara Kahve Festivali, Bilkent Center'da yapıldı. Kahve festivaline, dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden birçok marka katıldı. Gün boyunca farklı müzik grupları ve sanatçıların performans sergilediği festivalde, vatandaşlar kahve çeşitlerini tatma imkânı buldu. Festivale İstanbul’dan katılan işletmeci Talha Erdinçbaş ise iyi bir kahvenin nasıl olması gerektiğini gazetemize anlattı. Erdinçbaş, “İyi bir kahve topraktan fincana gelecek şekilde her adımda ona hâkim olarak ortaya çıkar. Bir kahveyi yeşil halde alırken o ülke o zamana kadar ne kadar yağış almış, hava dereceleri nasıl olmuş, hasat zamanları vs. gibi olaylar kahvenin tadını belirler” dedi.

KAHVENİN KRİTERLERİ

Erdinçbaş, “İyi bir kahve topraktan fincana gelecek şekilde her adımda ona hâkim olarak ortaya çıkar. Bir kahveyi yeşil halde alırken o ülke o zamana kadar ne kadar yağış almış, hava dereceleri nasıl olmuş, hasat zamanları vs. gibi bunlara göre kahvenin tadı belirleniyor. Tabi belirli kriterleri var, sonrasında seçerek fincana kadar getirebilmek tüm olay bu. İyi kahvenin açılımını bu şekilde söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

BAŞINDAN SONUNA KADAR

“Topraktan fincana kadar her sürece hâkimim” diyen Erdinçbaş, “Ben bu sektörde 10 yıldır varım. Son 3 yıldır bu sürecin hepsine hâkimim. Gidiyoruz, ithal ediyoruz. Seçiyoruz. Sonra tadım süreçleri oluyor. Beğeniyoruz. Burada kavuruyoruz. 4 gün bekletiyoruz. Gazları çıksın, içilebilir kıvama gelsin diye. Sonrasında öğütüyoruz ve aklınıza gelecek her kahve çeşidini yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

KAHVENİN AROMALARI KAYBEDİLMİYOR

Profesyonel alanda herkesin kavurma şekli ve damak zevkinin farklı olduğunu belirten Erdinçbaş, kahve kavururken orta düzeyde açık bir şekilde kavurduklarını kaydetti. Erdinçbaş, “Biz biraz daha medium yani açık kavuruyoruz. Bunun sebebi de kahvenin aromalarını öldürmemek. Üçüncü nesil dediğimiz aslında bu. Kahveyi fazla açık kavurursanız çok ekşi tatlar, ham tatlar alabilirsiniz ama onun bir ortası var. Buna da medium deriz. Bunu yaptığınız zaman bütün aromaları alabiliyorsunuz. Kahvenin kendi aromalarını dışarı çıkarabiliyorsunuz” diye konuştu.

Erdinçbaş, kahveyi çok koyu kavuran büyük firmaların olduğunu söyleyerek, bunun herkesin damak zevkine uysa da düz bir kahve olduğunu dile getirdi. İçerisindeki aromaların kaybedildiğini ifade eden Erdinçbaş, kahveyi orta kavurarak içerisinde bulunan bütün aromaları ortaya çıkarmak istediklerini vurguladı.

SAF KAHVE DAHA SAĞLIKLI

İstanbul’dan Kahve Festivali için gelen, kendi işletmesinde kahvesini kavurarak müşterilerine sunan Erdinçbaş, “Sağlık açısında kahveyi saf halleriyle tüketmek daha iyi elbette. Sütlü kahveyi ben sabahları ilk içerken önermiyorum. Çünkü mideye gaz yapabiliyor. Sindirimi biraz daha zorlaşabiliyor. Zaten Amerikano, Espresso bazlı veya filtre kahveler mideyi, bağırsakları çok iyi çalıştırıyor. Onlar daha sağlıklı diyebiliriz. Tabi ki de bunun fazlasını tükettiğiniz zaman her şey zarar” şeklinde konuştu.

PUANLAMA SİSTEMİYLE ALINIYOR

Kahveyi nerden ithal ettiğimize gelecek olursak onunda bir sistemi var. Kooperatifler oluyor. Etiyopya da gidiyorlar. 5 tane çiftlikten alıyorlar. Bunları puanlayan insanlar var. Sertifikaları olanlar, sektörde çok yok bu insanlardan. Onlar puanlıyor. Kooperatifler topluyor bunları. Gidiyorsunuz siz oradan tadım yaparak seçiyorsunuz. Hangisi sizin damak zevkinize, isteğinize uyuyor. Bunların tabi kaliteleri var. Bizde tam Premium değil de 80 üstü kahveler kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ KAHVEYİ ETKİLİYOR

Erdinçbaş, “İklim değişiklikleri kahvelerin tadında da değişiklik yaratıyor. Belirli bir yağmur almıyor, daha fazla sıcak oluyor, soğuk oluyor, don vuruyor ve bunlarla kahvenin çoğu özelliği ölebiliyor. Aynı kahveyi her sene aynı çiftlikten alın, her yıl kahvenin tadında değişiklik oluyor. İstediğiniz kadar iyi veya kötü kavurun tadı değişiyor. Onda da dediğim gibi puan sistemleri bize yardımcı oluyor. 80 üstü kahveler nitelikli kahve olarak değerlendiriliyor. Biz onları almaya çalışıyoruz. Tatlar çok etkilenmiyor. Bizden daha deneyimli insanlar tadıyor, puan veriyor, biz de beğenirsek alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLGİ ÇOK GÜZEL”

Festival içerisinde karavan konseptiyle dikkatleri üzerine çeken işletmeci Erdinçbaş, son olarak festivale olan katılımı değerlendirerek konuşmasını sonlandırdı: “Bu bizim ilk festivalimiz. Ben daha önce festivallerin yarışma bölümlerini düzenliyordum. Burada sadece katılımcı olarak ilk defa katılıyorum. İlginin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de bizim karavan olayımız olduğu için insanların dikkatini çekiyor. Biz alışılmışın dışına çıkmayı seviyoruz. Bunların devamı gelecek. Her şeye katılmak istiyoruz.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-