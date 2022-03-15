“Fatura var hizmet yok” başlıklı haberimiz sonrası çalışmalar başladı

Mamak Hürel Mahallesi’ndeki internet alt yapı sorunu “Fatura var hizmet yok” başlıklı haberimiz sonrası çözüme kavuşuyor. Saha çalışması başlatan Türk Telekom, yaşanan aksaklıkların en kısa sürede giderileceğini gazetemize iletti.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü “Fatura var hizmet yok” başlıklı haberimiz ile gündeme getirdiğimiz Mamak Hürel Mahallesi’ndeki internet alt yapı sorunu çözüme kavuşuyor. Haberimiz sonrası harekete geçen internet servis sağlayıcı firma mahallede saha çalışması başlatarak sorunu en kısa zamanda çözeceklerini ve mağduriyetin giderileceğini gazetemize bildirdi.

SAHA ÇALIŞMASI BAŞLATTILAR

Konu hakkında muhabirimiz Emrah Özcan’a bilgi veren Türk Telekom yetkilileri, mahallede bazı sokaklarda yaşanan internet aksaklıklarının en kısa sürede çözüleceğini, sorunun çözümü için saha çalışmaları başlattıklarını belirtti.

MUHTAR BİLGİLENDİRİLDİ

Sorunların tespit edilerek mümkün olduğu en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirten yetkililer konu hakkında Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik’e de bilgi verdiklerini aktardı.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİLER

Sorunlu bölgeleri bir bir tespit ederek en yakın zamanda uygun alanlarda fiber alt yapı hizmet çalışmalarına başlayacaklarını belirten Türk Telekom yetkilileri duyarlılığı için de gazetemize ayrıca teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik ise yaşadıkları mağduriyeti dile getirdiğimiz ve çözüme aracı olduğumuz için gazetemize mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Mamak Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik, mahallede internet alt yapısında sorunlar olduğunu, vatandaşların faturalarını ödediği halde kaliteli hizmet alamadıklarını belirterek sorunlarını gazetemize anlatmıştı. Çelik, konu hakkında geçtiğimiz yıl Türk Telekom’la görüştüklerini, sorunun çözüleceğini belirttikleri halde herhangi bir çalışma yapılmadığını gazetemize iletmiş ve konunun çözüme kavuşması için gazetemiz aracılığıyla yetkililere seslenmişti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

İLGİLİ HABER:

Hürel Mahallesi’nde internette yaşanan aksaklıkların çözülmesini istiyor: "Fatura var, hizmet yok"