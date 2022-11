Gitmeyeceği muayenenin randevusunu iptal etmeyenler hastane işleyişini de bozuyor

Randevu aldığı halde muayeneye gitmeyenler, randevusunu da iptal etmediği için diğer hastaların mağduriyetine sebep oluyor. Poliklinikte görülmesi gereken hastalar, soluğu acillerde alıyor; bu kez aciller aşırı hasta yükü ile boğuşuyor.

İstanbul’un en büyük sağlık merkezlerinden İlhan Varank Eğitim ve Araştırma, Çekmeköy Devlet ve Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, kış aylarının gelmesiyle beraber en çok ihtiyaç duyulan branşlardan çocuk hastalıkları, dahiliye ve enfeksiyon polikliniklerinde, randevu aldığı halde gelmeyenlerin oranının daha yüksek olduğunu ve gerçekten hekime ihtiyaç duyan vatandaşların acillere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre Türkiye’de en çok aranan numara olan ALO182 ile vatandaşlar 2010 yılından bu yana, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kolayca doktor randevusu oluşturabiliyor. Sadece 182 değil, web veya e-Nabız uygulaması üzerinden de hekim randevusu oluşturulabiliyor. Ancak randevusuna gitmeyenler, diğer vatandaşların hekime ulaşmasını da zorlaştırıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre MHRS üzerinden Ekim ayında 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, ancak bunların yaklaşık 3 milyonu "muayeneye" dönüşmedi. Konuyla ilgili önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Geçtiğimiz ay tam 2 milyon 866 bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi. Randevusuna gelmeyenlerin, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara bir açıklaması olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK 120 POLİKLİNİK, HER BİRİNE 5 KİŞİ GELMESE 600 KİŞİ MAĞDUR OLUR"

İstanbul'da günlük onbinlerce hastanın başvurduğu ve şehrin en büyük sağlık merkezlerinden olan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma, Çekmeköy Devlet ve Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri’nde de Kasım ayı boyunca 95 binden fazla randevu alındığı halde; bunların 17 bini randevusuna gitmedi. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, "Örneğin bugün, üç hastanemizde toplam 120 poliklinik hizmet veriyor. Her poliklinikte 5-6 kişi gelmese, bir günde 600-700 kişilik randevu boşa çıkmış oluyor. Bu da gerçekten doktora ihtiyacı olan 600-700 hastamızın, o güne randevu alamayacağı anlamına geliyor" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

"POLİKLİNİK SAYISI FAZLA OLAN BRANŞLARDA ORAN DAHA YÜKSEK"

Doç. Dr. Tanoğlu, MHRS uygulamasının vatandaşların en kolay şekilde sağlık randevularına ulaşması için kurgulanmış bir sistem olduğuna dikkat çekerek "Sağlık hizmetinin kalitesi ve verimini artırabildiği gibi, iş gücü ve zaman kaybının da önüne geçiyor. Vatandaşlarımız MHRS ile hem randevu alıp hem de ihtiyaçları kalmadığı zaman randevularını iptal edebilir. Ancak Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi, üzücü bir istatistik var ki, Türkiye genelinde branşlara göre değişiklik gösterse de yüzde 20'nin üzerinde, yüzde 25'lere yaklaşan bir oranda maalesef randevu alıp randevusuna gelmeyen hastalarımız var. Poliklinik sayısı daha az olan branşlarda, randevulara riayet etme oranı çok daha yüksek. Ama bazı branşlarımız var ki, genel cerrahi, iç hastalıkları gibi, maalesef randevu alındığı halde muayeneye gelmeyen çok daha fazla hastamız olabiliyor. Bir poliklinikte bir hekim numaratörden hastasını çağırdığında hasta gelmezse, belki o gün randevusuz kontrol muayenesi için gelen hastasına (randevulu hasta her an gelebileceği için) o an öncelik tanıyamıyor. Çünkü önceliği randevulu hastaya vermek zorunda. Tamamen zaman ve iş gücü kaybına sebep olan bir durum bu" dedi.

"ACİLLERDE AŞIRI YOĞUNLUK OLUŞUYOR"

Doç. Dr. Tanoğlu, kış aylarının gelmesiyle beraber artan üst solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle iç dahiliye, çocuk hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları polikliniklerinde bir yoğunluk oluşturduğuna işaret ederek vatandaşlara çağrıda bulundu ve sözlerini şöyle noktaladı: “Bu üç branşta da maalesef randevuya sadakat oranları oldukça düşük. Bu sefer ne oluyor? İhtiyacı olan diğer hastalar, o an polikliniğe ulaşamadığı için acil servise gitmek zorunda kalıyor. Bu da acil servislerde istenenin dışında bir yoğunluğa ve bazen de iş yüküne sebep oluyor. Bu yönden de hastanelerimizin işleyişi bozuluyor. Hastalık nedeniyle randevu alındığı zaman gelinemeyecekse ya da ihtiyaç kalmadıysa, en az bir ya da iki gün önceden randevunun iptal edilmesi, diğer insanların mağdur olmaması için atılması gereken en önemli adımlardan birisi"

"YANLIŞ BRANŞA RANDEVU ALANLAR DA O DİLİMİ BOŞA HARCIYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik Şefi Doç. Dr. Fatma Yılmaz Karadağ, öğleye kadarki sürede 3 hastanın randevusuna gelmediğini ifade ederek "Bugün aktif olarak poliklinikteyim ve kayıtlarımda tam 60 randevu mevcut. Maalesef sabahtan 3 tane hasta gelmedi. Tabii MHRS randevusuna gelmeyen hastalar nedeniyle bizim gün içindeki hasta akışımız da olumsuz etkileniyor. Çünkü biz o hastaların geleceğini düşündüğümüz için (randevu saati de belli olduğu için), o saatlerde başka hasta alamıyoruz. Ama o kişiler MHRS'den randevularını iptal etseler, o saatlerde açıklık meydana gelir ve biz de bunu ekranımızdan görebiliriz. O boşluğu da randevusuz gelen ya da sonuç göstermeye gelen hastaları muayene etmek için kullanabiliriz. Bazen de öyle bir durum oluyor ki örneğin hasta dermatolojiye gitmesi gerekirken, enfeksiyon hastalıklarından randevu almış olarak geliyor. Hastaya ‘Uygun randevu almamışsınız, uygun branş biz değiliz’ dediğimizde ise tepki gösterebiliyor. Vatandaşlarımızın hangi branşa gideceklerse o branşa MHRS üzerinden randevu alması gerekiyor" dedi.

"ACİL YÜKÜMÜZ BOŞ YERE BİR KAT DAHA ARTIYOR"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Mehmet Karacı ise şunları söyledi: "Mesela dün poliklinik hekimiydim. Yaklaşık 50 tane randevulu hastam vardı, ayaktan gelenlerle beraber 70'e kadar çıkıyor bu sayı. Kendi polikliniğimde dün, 7 tane hastam randevusuna gelmedi. Bunların hiçbirisi randevusunu iptal de etmemişti. En büyük sıkıntımız bu, çünkü bu bize başka yükler olarak geri dönüyor. Oradan randevu alamayan hastalarımız, mecburen acil servise yığılıyor. Hele de şu günlerde viral enfeksiyon salgınları varken, acil yükümüz bir kat daha artmış oluyor. hastalardan ricamız öncelikle randevu aldılarsa mutlaka gelmeleri. Çünkü randevu almak gerçekten bazen zor olabiliyor. Gelemiyorlarsa da 182'yi arayarak ya da cep telefonundan MHRS’ye girip iki tuşa basarak randevularını iptal etmeleri"

"BAŞKASININ HAKKINA MANİ OLUNMAMALI"

1 ay önce kardiyoloji muayenesi için doktora giden ve kontrol muayenesi için 15 gündür randevu almakta zorlandığını anlatan Emine İnci, "Kardiyolojiye bir ay önce muayeneye gelmiştim, 1 ay sonra kontrole çağırmıştı doktorum. 15 gündür uğraşıyorum randevu alamıyorum. Bütün randevuları dolu doktorumun. Randevu aldığı halde gelmeyecek olanlar lütfen randevularını iptal etsinler. Bizim gibi randevu bulmakta zorlanan insanlara yol açılsın. Çünkü mağdur olan bir yığın insan varö dedi. Annesi için üroloji bölümünden randevu alan Tekin Çam ise birkaç haftadır randevu bulmakta zorlandığını söyleyerek “Muayeneye gelmeyecek vatandaşların randevularını iptal etmeleri gerekiyor. Başkasının muayene olmasına mani olunmamalı" diye konuştu.