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Haberimizi dikkate alan Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı

Geçtiğimiz pazartesi günü yayınladığımız ‘Eksikler Giderilsin’ haberi Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alındı. Etlik Şehir Hastanesi’nin Halil Sezai Erkurt Caddesi giriş-çıkışına yaya yolu yapım çalışmaları başladı.
Haberimizi dikkate alan Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı

Bir haberimiz daha ses getirdi. Kamu yararına habercilik anlayışımız bir sorunu daha çözdü. Geçtiğimiz pazartesi günü yayınladığımız ‘Eksikler Giderilsin’ haberi Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alındı. Etlik Şehir Hastanesi’nin Halil Sezai Erkurt Caddesi giriş-çıkışında bulunmayan yaya yolu ve kaldırım düzenlemesi kontrolsüz araç giriş çıkışına neden oluyordu. Karşıdan karşıya geçerken zor anlar yaşayan vatandaşlar yetkililerden yaya yolu talebinde bulunmuştu. 

kupur-003.jpgTALEP DİKKATE ALINDI 

Geçtiğimiz pazartesi günü yayınladığımız haberimizde, “Vatandaşlar açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Etlik Şehir Hastanesi’nin Halil Sezai Erkurt Caddesi giriş ve çıkışına yaya yolu yapılmasını istiyor. Hastalar ve çevre sakinleri hastanenin Zeynepcik Parkı’nın ve Etlik Koşu Yolunun da bulunduğu Halil Sezai Erkurt Caddesi giriş –çıkışına yayaların rahat ve güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için yaya yolunun yapılması isteyerek Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu” diyerek vatandaşların talebini iletmiştik. Haberimiz dikkate alınarak habere konu olan eksiklik Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Kaldırım ekiplerince giderilmeye başlandı. 

 VATANDAŞ TEŞEKKÜR ETTİ  

Muayene olmak için hastaneye gelen hastalar ve koşu yolunu kullanan vatandaşlar hastane giriş çıkışın da kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçmek için yaya yolu yapılmasını istemişti. Mahalle halkı ve hastalar eksikliklerin giderilmesine mutlu oldu. Mahalle sakinleri ve hastalar Büyükşehir Belediye ekiplerine ve eksikliği gündeme getirdiğimiz için İlksayfa Gazetesine teşekkürlerini bildirdi. 

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-


 

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