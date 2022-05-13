Boğaza yabancı bir cisim kaçtığında, o cismin çıkarılması için Heimlich Manevrası yapmak gerekebilir. Peki, Heimlich manevrası nasıl yapılır?

Nefes borusuna kaçan cisimler nedeniyle nefes kesilme olayları en fazla görüldüğü bebekler ve çocukların haberlerini sıklıkla görür olduk. Bu tip olaylarda ilk müdahale olarak Heimlich Manevrası ile kurtarılan hayatlarda artmaya başladı. Peki, Heimlich Manevrası nedir? Heimlich Manevrası nasıl yapılır? Heimlich Manevrası çocuklarda nasıl yapılır? sizler için derledik.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrasının kaşifi Doktor Henry Yehudah Heimlich, Heimlich manevrasını ilk kez 1974 yılında kullandı ve o günden beri Heimlich manevrası dünya genelinde sıkça uygulanan en temel ilk yardım teknikleri arasında yer aldı.

Amerikalı Doktor Henry Yehudah Heimlich, bu manevra sayesinde başta Dr. Atar ödülü olmak üzere pek çok ödül almaya hak kazandı. Yaklaşık 50 yıldır kullanılan bu manevra, özellikle de polisler ve sağlık çalışanları başta olmak üzere pek çok meslek grubuna temel ilk yardım eğitimi olarak gösteriliyor.

Doktor Yehudah Henry Heimlich 2016 yılında 96 yaşındayken hayatını kaybetti.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Hava yolu tıkanıklığı, ‘tam tıkanma’ ya da ‘kısmi tıkanma’ şeklinde olabilir. Tıkanma sonucu bilinç hızla bozulabilir ve acil müdahale yapılmazsa yaşamsal tehlikelere yol açar. Çoğu zaman hasta ne olduğunu anlatacak, ifade edebilecek durumda da olamayabiliyor. Zamanında ve doğru müdahale olmazsa yaşam kurtarılsa bile beyin ve diğer yaşamsal organlara belli bir süre oksijen taşınmaması nedeniyle felç gibi kalıcı bozukluklar görülebilir. Nefes alamama, acı çekerek elleri boyuna götürme, konuşamama ve morarma ‘tam tıkanma’ belirtileridir. Bu durumda 'Heimlich Manevrası' yapılır!

Bilinci açık kişilerde Heimlich Manevrası şöyle yapılır;

• Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.

• Hastanın yanında veya arkasında durulur.

• Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.

• Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.

• Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.

• Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılır.

• Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.

• Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

• Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

• Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.

• Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.

• Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır.

• Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.

• Tıbbi yardım istenir.

BEBEKLERDE (1 YAŞ ALTI) HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Bebek çok küçük ise ve karından baskı uygulanamıyorsa bebekler için aşağıdaki ilk yardım yönteminin uygulanması gerekir.

• Bebek, ilk yardımcının bir kolu üzerine yüz üstü yatırılır.

• Baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir.

• Baş-çene pozisyonu korunarak gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur.

• Varsa bir sandalyede oturarak uygulanmalıdır.

• 5 kez el topuğu ve bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur. Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir.

• Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır.

• Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde sırtüstü tutulur.

• 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmına karın basısı uygulanır.

• Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir.

• Tıbbi yardım istenir.

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