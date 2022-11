Adana’da bir öğretmenin derste boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile ölümden kurtarması Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır, nasıl yapılır sorularını akıllara getirdi. İşte cevabı:

Adana’da bir öğretmenin derste boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile ölümden kurtarması Heimlich manevrası nedir , nasıl uygulanır , nasıl yapılır sorularını akıllara getirdi. Evet, merak edilen heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır sorularının cevabını sizler için derledik:

Heimlich manevrası, öksüremeyen, konuşamayan ya da nefes alamayan kişilere yapılan bir sağlık hareketidir.

Kişi özellikle ellerini boğazına götürüp boğulduğunu anlatmaya çalışıyorsa; o kişi ciddi sıkıntıdadır.

Bu durumda ilk olarak -yalnız değilseniz tabi- yanınızdaki kişiden hızlıca tıbbi yardım çağırmasını isteyin. Yok eğer yalnızsanız ilkyardıma başlayın.

Böyle bir durum karşısında yapılabilecek ilk yardım Heimlich manevrasıdır.

ÖNCE HIZLICA 5 KEZ VURULUR

Heimlich manevrasından önce ayakta ya da oturur pozisyonda olan hastanın arkasına geçilir. Hastanın öne eğilmesi sağlanır. Elin ayası kullanılarak hastanın sırtına (kürek kemiklerinin arasına) hızlı ve kuvvetli şekilde 5 kez vurulur. Sonra tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlemden sonuç alınmıştır, durdurulur.

HEİMLİCH MANEVRASI ŞÖYLE UYGULANIR

Yok eğer tıkanıklık devam ediyorsa, aşağıda açıklanan şekilde Heimlich manevrası uygulanır: Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır. Bir el yumruk yapılarak, göbeğin hemen üstüne, başparmak içeri gelecek şekilde yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır ve aynı anda içe ve yukarı doğru 5 kez bastırılır. Hava yolu tıkanıklığına neden olan cisim dışarı çıkana ve kişi kendi kendine nefes alabilene veya öksürebilene kadar bu işlem tekrarlabilir.

O ÖĞRETMEN ANLATTI

Bu arada, Adana’daki olayda öğretmeni Ömer Akdemir'in 'Heimlich manevrası ile kurtulan Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Derse girdim. Bilgisayarda ders yapacaktık. Sandalyeye oturdum sonra şeker boğazıma kaçtı. Daha sonra arkadaşıma 'Sırtıma vurur musun' diye söylemeye çalıştım. Arkadaşım vurdu ama geçmedi sonra öğretmenimin yanına gittim o güçle. Yere düşecek gibiydim. Öğretmenime söyledim sırtıma vurması için. Öğretmenim de Heimlich manevrası yaparak beni kurtardı. Öğretmenime çok teşekkür ederim."

'İNSAN HAYATI ÇOK ÖNEMLİ'

Boğazına şeker sıkışan öğrencinin hayatını kurtaran öğretmen Ömer Akdemir de olayı şöyle anlattı:

"Onu görünce telaşa kapıldım. Bir anda, 2021 yılında aldığım ilk yardım eğitimi aklıma geldi. O aşamada onu uygulamaya çalıştım. Öğrencimi ilk başta yukarıdan kavradığım için başarılı olamadım. Midesinin üzerine yumruk yapmak suretiyle 1-2 silkelemeden sonra öğrenci Ben rahatladım öğretmenim dedi, bıraktım. Bununla alakalı insan hayatının ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz az çok biliriz. Bu hususta ben de ondan daha fazla telaş durumuna girdim çünkü ilk defa başıma böyle bir olay geliyor... Burada kendimi biraz da bahtiyar hissediyorum. Böyle bir olayda panik yapmadan kendim müdahale etmeyi düşündüm ilk aşamada. Şükürler olsun ki öğrencim sağlığına kavuşmuş oldu. Her an her yerde başımıza gelebilir. Bunun çok örnekleri var ülkemizde. Temennimiz bir daha başımıza böyle bir şeyin gelmemesi. Sağlık ve sıhhatle gençlerimizin daha iyi şartlarda büyümesi."



www.gazeteilksayfa.com