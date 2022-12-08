İbni Sina Hastanesi’nden özel muayene randevusunun nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İbni Sina Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Öğretim üyesi muayenesi telefon numaralı neler, ücreti ne kadar?

Ankara’nın önde gelen hastanelerinde biri olan İbni Sina Hastanesi’ndeki öğretim üyelerinden nasıl randevu alınacağı merak konusu oldu. Peki, İbni Sina Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Öğretim üyesi muayenesi telefon numaralı neler, ücreti ne kadar?

İBNİ SİNA HASTANESİ ÖZEL MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

İbni Sina Hastanesi’nde fakültenin öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında öğretim üyeleri özel muayene hizmeti vermeye devam ediyor. İbni Sina Hastanesi’nden özel muayene almak isteyenler isterlerse sistemden online randevu alabilir veya isterlerse telefon numarasını arayarak özel muayene randevusu oluşturabilir. Online randevu almak isteyen vatandaşların öncelikle https://webrandevu.medicine.ankara.edu.tr/ sitesine girip öncelikle üye olmaları gerekiyor. Vatandaşlar sisteme giriş yapıp randevu al seçeneğine tıkladıktan sonra bölüm, poliklinik, tarih ve saat seçerek randevu oluşturabiliyor.

Telefon ile randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar +90 312 508 3 508 randevu merkezi numarasını arayarak randevu alabilir. Öğretim üyelerinden randevu almak isteyen vatandaşlar ise öğretim üyelerinin numaralarını arayarak randevu alabiliyor.

ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENESİ TELEFON NUMARALARI NELER?

İbni Sina Hastanesi’nde Öğretim Üyesi Muayeneleri’ne randevu almak isteyen vatandaşların ilgili bölümü aramaları gerekiyor. İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Öğretim Üyesi Muayeneleri telefon numaraları şunlar:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji: 508 26 81

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: 508 27 28

Gastroenteroloji: 508 21 66

Genel Cerrahi: 508 28 42 – 508 24 35

Göğüs Cerrahisi: 508 31 65

Kardiyoloji: 508 25 23

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları: 508 33 90

Ortopedi ve Travmatoloji: 508 23 21

Üroloji: 508 22 58

ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENELERİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İbni Sina Hastanesi Öğretim Üyeleri Muayeneleri ücretleri bölümlere ve öğretim üyelerinde göre değişiklik gösteriyor. Hastanenin web sitesinde konuyla ilgili şu şekilde bir açıklama bulunuyor: “Hastanelerimizde fakültemiz öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınmaktadır.”

www.gazeteilksayfa.com