"İcra geliyor" yalanıyla dolandıran çete yakalandı

Geçtiğimiz günlerde “Santralli tokatçı” manşetiyle ifşa ettiğimiz dolandırıcılara polis operasyon düzenledi. 3'ü kadın 6 çete elemanı yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde “Santralli tokatçı” manşetiyle ifşa ettiğimiz dolandırıcılara polis operasyon düzenledi. Hukuk bürosundan aradıklarını söyledikleri vatandaşlara “borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor” diye dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen çete yakalandı. Operasyonda dolandırıcılık olaylarında kullanılan 7 adet bilgisayar ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede sözde müşterilerini daha sonra aramak için “Çiftçi”, “Patron”, “Zengin” gibi sınıflandırmalar yaparak arşivledikleri ortaya çıktı.

BİR HABERİMİZ DAHA SES GETİRDİ

15 Kasım tarihli haberimiz şöyleydi: “Gerçek avukatların isimlerini kullanarak, vatandaşları ‘borç ve icra yalanı’ ile korkutup tokatlamaya çalışıyorlar. Öyle örgütlenmişler ki, hukuk bürosu gibi sahte telefon santrali bile kurmuşlar. Mesaj yolladıkları kişilerle ‘avukat’ gibi rahat rahat konuşup, tahsilat yapmaya çalışıyorlar.”

OPERASYON DÜZENLENDİ

Haberimiz üzerine İstanbul polisi düğmeye bastı. Vatandaşları borç ve icra ile korkutarak dolandırıcılık yaptıkları saptanan 3'ü kadın 6 kişilik çete yakalandı. Operasyonda 10 adet cep telefonu, 7 adet bilgisayar ele geçirildi. Bilgisayarlarda yapılan incelemede müşterilerin daha sonra aranmak için "Zengin", "Yakışıklı ", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırılıp, arşivlendiği saptandı.

www.gazeteilksayfa.com