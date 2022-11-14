Dolandırıcılar iş başında: Avukat Gökhan Özdemir, AV. GÖZDEMİR ve Demirbakan Hukuk Bürosu’na dikkat

Dolandırıcılar “Demirbakan Hukuk Bürosu”, AV. GÖZDEMİR ve “Avukat Gökhan Özdemir” isimleriyle mesaj attıkları vatandaşları “borç ve icra yalanı” ile korkutup, tokatlamaya çalışıyor. 02129353254 şeklindeki numaradan gelen mesajlara sakın kanmayın.

Yöntemleri deşifre oldukça yeni yeni yollar geliştiren dolandırıcı lar şimdilerde de AV. GÖZDEMİR , “ Demirbakan Hukuk Bürosu ” ve “ Avukat Gökhan Özdemir ” isimleriyle mesaj attıkları vatandaşları “ borç ve icra yalanı” ile korkutup, tokatlamaya çalışıyor. 02129353254 şeklindeki numaradan gelen mesajlara aman dikkat, sakın kanmayın.

BİZZAT YAŞADIK

Dolandırıcıların ağına düşürmeye çalıştığı vatandaşlardan biri de muhabirimiz Buket Beslen oldu. Muhabirimiz, “ AV.GÖZDEMİR ” ismiyle cep telefonuna gelen “Sayın Buket Beslen, taahhüt ettiğiniz ödeme işlemini gerçekleştirmediğiniz anlaşıldığından gün içerisinde ödeme yapılmaması halinde icra işlemine geçileceği ihbar olunur. 02129353254” mesajının peşine düşerek, tezgahı tüm ayrıntıları ile ifşa etti.

BU NUMARAYA DİKKAT

Mesajdaki numarayı arayan muhabirimiz, önce “Demirbazkan Hukuk Bürosu” santraliyle karşılaştı. Ardından karşısına Cansel Hanım adlı avukat asistanı çıktı. Tıpkı bir hukuk bürosu gibi hareket eden dolandırıcılar, muhabirimizin “Burası neresi, adresiniz ne, avukatlık sicil numaranızı alabilir miyiz” şeklindeki soruları karşısında çareyi telefonu kapatmakta buldu.

GERÇEK GÖKHAN ÖZDEMİR’E ULAŞTIK

Muhabirimiz ardından, dolandırıcıların “avukatımız” diye adını verdiği “Gökhan Özdemir” ismini araştırdı. Gerçekten bu isimde bir avukat olduğunu öğrendik. Ulaştığımız gerçek Avukat Gökhan Özdemir, dolandırıcıların adını kullandığını öğrenmiş bulunduğunu belirterek, bu tür mesajların ciddiye alınmamasını istedi.

Bu arada şikayetvar gibi internet sitelerinde 02129353254 şeklindeki telefon numarası ve AV. GÖZDEMİR'den gelen borç ve icra mesajlarıyla ilgili çok sayıda şikayet olduğu tespit edildi.

İŞTE O MESAJ:

TÜKONFED: ORGANİZE BİR DOLANDIRICILIK

Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, “Burada organize bir dolandırıcılık söz konusu” dedi. Güllü, “Kişiler ‘Sözde Avukatlık’ ofisinden geliyor algısıyla, icraya verilme korkusu ve tehdit ile bu paraları ödeyerek dolandırılmaktadır. Burada organize bir dolandırıcılık eylemi söz konusudur. Bu eylemi yapanlar ve ısrarla mesaj atıp taciz edenler ‘Organize Suç örgütü’ oluşturmak suretiyle ‘Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi’ ve ‘Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozmak’ suçlarını işlemektedirler” diye konuştu.

‘İCRA TAKİBİ BAŞLATILACAKTIR’ YALANI

Güllü, “Kamuoyunda çok uzun zamandır süre gelen ‘Kargo Dolandırıcılığı’ olarak nitelendirilen ve yüzbinlerce vatandaşı-tüketiciyi mağdur eden bir dolandırıcılık işlemi bulunmaktadır. Tüketicilerimize taciz boyutunda cep telefonlarına SMS olarak ‘İcra takibi başlatılacaktır, sipariş verdiğiniz ürüne ilişkin icra takibi başlatılmaması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için acilen hukuk ofisi ile irtibata geçiniz’ şeklinde mesajlar atılmaktadır” diyerek yapılan SMS dolandırıcılığına dikkat çekti.

BASKI, KORKU VE TEHDİTLE DOLANDIRILIYORLAR

‘SMS Yoluyla İcra Takibi Dolandırıcılığının’ nasıl ilerlediği hakkında bilgi veren Güllü, “Sistem şu şekilde işlemektedir. Hukuk bürolarından arıyoruz denilerek hiçbir alışveriş dahi yapmamış yüzbinlerce insana sürekli gece gündüz mesaj ve telefonla aranmak suretiyle ve ‘ödeme yapılmaması halinde icra takibine geçileceği, mallarının haczedileceği yönünde baskılarla insanlardan olmayan bir borçtan dolayı banka aracılığı ile para tahsil edilmektedir.’ Kişiler sözde avukatlık ofisinden geliyor şeklinde algı ile icraya verilme korkusu ve tehdit ile bu paraları ödeyerek dolandırılmaktadır” dedi.

SÖZDE HUKUK OFİSİ

“Burada organize bir dolandırıcılık eylemi söz konusudur” diyerek dolandırıcılığın boyutuna değinen Güllü, “Sözde hukuk ofisi olarak tüketicilere nereden elde ettiği belli olmayan özel kişisel iletişimlerine mesaj atan bu kişiler ‘CALL CENTER’ kurmuşlardır. Yani bu iş için örgütlenmiş bir ekip bulunmaktadır. Bu eylemi yapanlar ve ısrarla mesaj atıp taciz edenler ‘Organize Suç örgütü’ oluşturmak suretiyle ‘Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi’ ve ‘Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozmak’ suçlarını işlemektedirler” dedi.

DUYARLI OLUN VE ŞİKÂYET EDİN

Güllü, “Bunun bir hukuki ihtilaf olmadığını ve savcılıkların da mutlaka binlerce kişinin mağduriyetini giderici soruşturmayı yapmaları ve faillerin cezalandırılması için dava açmaları gerekir. Maalesef toplumumuzda bu gibi mesajları ciddiye alan birçok kişi var. Bu noktada Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) olarak geçtiğimiz günlerde bu işi yapan bir organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunduk ve bundan sonra da tespit ettiklerimiz hakkında bulunmaya devam edeceğiz. Bu durumdaki tüketicilerimiz de bu işin son bulması adına duyarlı olmaları ve savcılığa şikâyette bulunmalarını, ayrıca TÜKONFED olarak yaptığımız şikâyete de müdahil olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İTİBAR ETMEYİN, DEŞİFRE EDİN VE UYARIN

SMS Yoluyla herhangi bir hukuk bürosu ismiyle icra başlatılacaktır gibi bir mesaj alan tüketicilerin bu tür mesajlara itibar etmemeleri gerektiğine vurgu yapan Güllü, bu mesajların da deşifre edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Tüketici tüm sosyal ağlarında tanıdıklarını uyarmalı. Çünkü mevzuatımıza göre tüketici hiçbir ücret ödemek zorunda değil” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİ KANUNU NE DİYOR

Tüketici Kanunu’na göre tüketicinin cayma hakkı bulunduğunun altını önemle çizen Güllü, “Tüketici Kanunu’nun 18/1 maddesi gereğince; Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici Kanunu’nun 18/1-2 maddelerinden de anlaşılacağı üzere bu kişiler olmayan bir hizmetin bedelini ve haksız bir parayı korku ve tehdit ile almaya çalışmaktadırlar” dedi.

TÜKETİCİ AYDINLATILMALIDIR

Güllü, “Kişisel veriler gizlidir. Kişisel bilgilerinin kanunsuz olarak ele geçirilmiş olması ayrıca suç oluşturur. Binlerce kişinin kişisel verileri kanunsuz olarak sızdırıldığı ve bu şekilde tüketicilere ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Savcılıkların bu konuyu da araştırıp bu kişilerin binlerce tüketicinin bilgilerine nasıl ulaştıklarının aydınlatılması gerekir. Bunun sorumlusu Kargo şirketleri midir? İnternet alışveriş siteleri midir? Bunun aydınlatılması gerekir. Bu görev de Savcılığa düşmektedir” şeklinde konuştu.

İLGİLİ KURUMA ŞİKÂYET EDİLMELİ

Son olarak tüketicilerin böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında yapmaları gereken noktaya değinen Güllü, bu tür SMS atan firmaları BTK, CİMER’e şikâyet edilmeli ve telefonda Spam olarak işaretlenmelidir” dedi.

www.gazeteilksayfa.com



