Kasap Orman: "Tarımdaki kuraklık ve fiyatlar et fiyatına doğrudan etki ediyor"

Çankaya’da 27 yıldır kasaplık yapan Osman Orman tarımın ülke ekonomisine etkisine dikkat çekerek, “Tarımdaki kuraklık ve fiyatlar et fiyatına doğrudan etki ediyor. Bir ülkede tarım kötüleşir ve ürün azalırsa her şey zamlanır” dedi.

Başkentte uzun yıllardır kasaplık yapan Osman Orman et, süt ürünleri ve mesleği hakkında gazetemize konuştu. Et fiyatlarında yakın zamanda ufak bir zam olduğunu ancak önümüzdeki günlerde zamlanacağını düşündüğünü belirten Orman, “Tarımdaki kuraklık ve fiyatlar et fiyatına doğrudan etki ediyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yem fiyatları arttığı sürece et zamlanır. İnsanların alım gücü düştü. İnsanlar eskiden bir kilo et alıyorsa artık yarım kilo hatta 250 gram alıyor. Tavuk fiyatı da et ile yarışıyor. Maliyetlerimiz 3-4 katına çıktı fakat biz bunu müşteriye yansıtamıyoruz. Çünkü herkesin alım gücü düştü” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ZAMLANABİLİR

Et fiyatlarında en son bundan 20-25 gün önce ortalama 7-8 TL’lik bir zam olduğunu belirten Orman, kış yaklaştıkça kilosu 150 TL olan etin 165-170 TL civarlarına çıkacağını tahmin ettiğini söyledi. Orman yem fiyatlarındaki artış durmadığı sürece etin zamlanmaya devam edeceğini belirterek, “Yem fiyatları durmadığı sürece bu fiyatların artışını durduramazlar. Yem fiyatlarındaki artış, yakıttaki artış bir de üstüne biraz kuraklık yaşanınca et fiyatları doğal olarak sürekli zamlanıyor. Tarımdaki kuraklık ve fiyatlar et fiyatına doğrudan etki ediyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bir ülkede tarım kötüleşir ürün azalırsa her şey zamlanır” şeklinde konuştu.

ARTIK YÜZER GRAM PAKETLENİYOR

Eskiden insanların gelip bir kuzunun yarısını aldığını, iki kilo kuşbaşı iki kilo kıyma aldığını söyleyen Orman artık hayat pahalılığından dolayı insanların bu kadar et alamadığının altını çizdi.

Eskiden 1 kilo et alan insanın artık yarım kilo aldığını hatta yarım kilo alanında yüz gram et aldığını belirten Orman, “Artık etleri yüzer gram paketlemeye başladık” dedi. Zincir marketlerin işlerini düşürdüğünü belirten Orman, zincir marketlerdeki etlerle kendi sattığı etler arasında kalite farkı olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili Orman, “Zincir marketlerdeki etlerle benim sattığım etlerin kalitesi bir değil. Ben çok daha iyi ve kaliteli et satıyorum. Bu durumdan dolayı kasaplardaki etler marketlerdeki etlere göre biraz daha pahalı oluyor. Biz süt kuzusu, erkek tosun ve erkek kuzu satıyoruz. Kasapların marketlere göre daha pahalı olmasındaki tek sebep kalite” ifadelerini kullandı.

KUZU ETİ DANA ETİNDEN DAHA PAHALI

Kuzu eti ile dana etinin farklarını sorduğumuz kasap Osman Orman kuzu etinin damak tadının danaya göre daha farklı olduğunu söyledi. Kuzunun kendine has bir kokusu olduğunu ve bu kokunun tercih sebeplerinden biri olduğunu belirten Orman, dana etinin kuzu etine göre daha sert olduğuna dikkat çekti. Et kısımlarıyla ilgili bilgi de veren Orman, “Kuzu seviyorsan örneğin belden şişlik ve külbastı yapabilirsin. Kuzu buttan tandır yapabilirsin. Dana seviyorsan da biftek için antrikot, kontrfile ve bonfile alabilirsin. Kuzu eti dana etine göre daha pahalı olur. Çünkü bir dana kesildiğinde 400 kilogram et gelir kuzu kestiğinde 14-15 kilogram et gelir. Bu yüzden dana daha ucuz oluyor” şeklinde konuştu.

TAVUK FİYATLARI KIRMIZI ET İLE YARIŞIYOR

Tavuk fiyatları hakkındaki sorumuza yanıt veren Orman, tavuk fiyatlarının kırımız et fiyatları ile yarıştığına dikkat çekti. Tavuk satışlarının düştüğünü belirten Orman, bu durumun sebebini tavuk fiyatının ete yaklaşmasıyla açıkladı. Şarküteri ürünlerindeki fiyat dalgalanmasına dikkat çeken Orman, “Eskiden tavuk göğsünün kilosunu 30 TL’ye satıyorduk şimdi 90 TL’ye çıktı. Artık etle aralarında 50 TL fark var. Eskiden et tavuğun üç katı pahalı olurdu, tavuk çok daha ucuz olurdu. Artık pek de bir fark kalmadı. Eskiden peynirler her zaman etten biraz daha ucuz olurdu. Şimdi ise peynirin kilosu etin kilosundan 50 TL daha pahalı. Eskiden eti 80 TL’ye satıyorsak peyniri 40 TL’ye satıyorduk. Şimdi eti 150 TL’ye satarken peyniri 200 TL’ye satıyoruz. Tarıma öncelik verilmedikçe her şey zamlanmaya devam eder” ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK KALİTE VE HİZMET

Mesleğindeki en önemli üç kriterin temizlik, kalite ve hizmet olduğunu belirten Orman, “Bizim mesleğimizde temizlik, kalite ve hizmet çok önemlidir. Bunlardan biri eksik olursa bu iş yürümez. Temizlik, kasap dükkanını temiz tutmak ve hijyenik olmaktır. Çalıştığın ortamı temizleyeceksin. Camlarını sileceksin, tezgâhını sileceksin ve çöpünü kontrol edeceksin. Kalite konusunda üç sınıf kalitede et vardır. Her zaman dükkânına en iyi kalitedeki eti getireceksin. Eti her zaman kendin seçeceksin. Hizmet de müşteriyle kurduğun güler yüzlü iletişimin ve yaptığın güzel işçiliktir. Kasaplar bu üç kriteri her zaman sağlamalıdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA