Kistik fibrozis, 14 yaşındaki genç sosyal medya yayıncısı Mete Kalkan’ın ölümüne sebep olmasının ardından herkes tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Kistik fibrozis nedir, belirtileri nelerdir, tedavi süreci nasıl?

Gen değişikliği sonucunda kistik fibrozis oluşmaktadır. Bu gen değişikliği görülme sıklığı ülkemizde yüzde 20-30 civarlarındadır. Genç yayıncı Mete Kalkan’ın 7 Aralık günü kistik fibrozis sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından insanlar sosyal medyada kistik fibrozis hastalığını araştırmaya başladı. Peki, Kistik fibrozis nedir, belirtileri nelerdir, tedavi süreci nasıl? İşte hastalık hakkında tüm detaylar:

KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

Kistik fibrozis hastalığı genetiksel bir hastalıktır. Çoğunlukla akciğerleri etkilemesinin yanı sıra bağırsaklar, pankreas, karaciğer ve böbrekleri de etkiler. Hastalığa bağlı olarak mukusun ter ve sindirim sularını üreten hücreleri düzgün çalışamaz. Hayati tehlikesi olan ciddi bir hastalıktır. Kistik fibrozis hastaları ebeveynlerinin genlerinden ötürü bu hastalığa yakalanmış olabilirler. Kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığın ilerleme durumuna göre kişide kronik sorunlar, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları görülür. Bunların akabinde hasta nefes alma güçlüğü yaşar.

KİSTİK FİBROZİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğu hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da belirtiler kişiden kişiye göre değişmektedir. Kişi hastalığın seviyesine göre farklı belirtilerle karşı karşıya kalır. Belirtiler zamanla iyiye ya da kötüye doğru seyir alabilir. Bazı insanlar ergenlik ya da yetişkinlik sürecine kadar bir belirti görmeden yaşayabilirler. Belirtilerin çoğunluğu solunum ve sindirim sistemi ile alakalıdır. Kistik fibrozis olan bireyler normalden daha tuzlu terler, hastalarda akciğer enfeksiyonları ve pankreas atakları görülür.

KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI TEDAVİ SÜRECİ NASIL İŞLER?

Kistik fibrozis hastalığında uygulanan tedavilerin hiçbirinde tam anlamıyla bir iyileşme sağlanmıyor. Uygulanan tedaviler sayesinde kişilerin belirtileri hafifletiliyor. Erken teşhis sayesinde kişinin başına gelecek olumsuz olayların önüne geçilmek hedefleniyor. Tedavi sürecince Akciğerde oluşan enfeksiyonları kontrol altına almak, akciğerlerden mukus çıkartmak, bağırsak tırnaklığını önlemek ve tedavi etmek, hastanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak hedefleniyor. Akciğer enfeksiyonları için çeşitli ilaçlar, sindirim problemleri için sindirim enziminin yemekle birlikte alınması ve oksijen desteği uygulanıyor. Bunları takiben ortaya çıkan sindirim ve bağırsak problemlerine ise cerrahi müdahaleler uygulanıyor fakat hastalığın net bir iyileşme sağlayan tedavisi bulunmuyor.

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