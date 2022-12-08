  • BIST 4.830,31
  • Altın 1068.936
  • Dolar 18.6454
  • Euro 19.6272
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Kistik fibrozis nedir, belirtileri nelerdir, tedavi süreci nasıl?

Kistik fibrozis, 14 yaşındaki genç sosyal medya yayıncısı Mete Kalkan’ın ölümüne sebep olmasının ardından herkes tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Kistik fibrozis nedir, belirtileri nelerdir, tedavi süreci nasıl?
Kistik fibrozis nedir, belirtileri nelerdir, tedavi süreci nasıl?

Gen değişikliği sonucunda kistik fibrozis oluşmaktadır. Bu gen değişikliği görülme sıklığı ülkemizde yüzde 20-30 civarlarındadır. Genç yayıncı Mete Kalkan’ın 7 Aralık günü kistik fibrozis sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından insanlar sosyal medyada kistik fibrozis hastalığını araştırmaya başladı. Peki, Kistik fibrozis nedir, belirtileri nelerdir, tedavi süreci nasıl? İşte hastalık hakkında tüm detaylar:

 KİSTİK FİBROZİS NEDİR? 

Kistik fibrozis hastalığı genetiksel bir hastalıktır. Çoğunlukla akciğerleri etkilemesinin yanı sıra bağırsaklar, pankreas, karaciğer ve böbrekleri de etkiler. Hastalığa bağlı olarak mukusun ter ve sindirim sularını üreten hücreleri düzgün çalışamaz. Hayati tehlikesi olan ciddi bir hastalıktır. Kistik fibrozis hastaları ebeveynlerinin genlerinden ötürü bu hastalığa yakalanmış olabilirler. Kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığın ilerleme durumuna göre kişide kronik sorunlar, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları görülür. Bunların akabinde hasta nefes alma güçlüğü yaşar. 

kistik-fibrozis-nedir,-belirtileri-nelerdir,-tedavi-sureci-nasil-2.jpg

 KİSTİK FİBROZİS BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Çoğu hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da belirtiler kişiden kişiye göre değişmektedir. Kişi hastalığın seviyesine göre farklı belirtilerle karşı karşıya kalır. Belirtiler zamanla iyiye ya da kötüye doğru seyir alabilir. Bazı insanlar ergenlik ya da yetişkinlik sürecine kadar bir belirti görmeden yaşayabilirler. Belirtilerin çoğunluğu solunum ve sindirim sistemi ile alakalıdır. Kistik fibrozis olan bireyler normalden daha tuzlu terler, hastalarda akciğer enfeksiyonları ve pankreas atakları görülür. 

 KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI TEDAVİ SÜRECİ NASIL İŞLER? 

Kistik fibrozis hastalığında uygulanan tedavilerin hiçbirinde tam anlamıyla bir iyileşme sağlanmıyor. Uygulanan tedaviler sayesinde kişilerin belirtileri hafifletiliyor. Erken teşhis sayesinde kişinin başına gelecek olumsuz olayların önüne geçilmek hedefleniyor. Tedavi sürecince Akciğerde oluşan enfeksiyonları kontrol altına almak, akciğerlerden mukus çıkartmak, bağırsak tırnaklığını önlemek ve tedavi etmek, hastanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak hedefleniyor. Akciğer enfeksiyonları için çeşitli ilaçlar, sindirim problemleri için sindirim enziminin yemekle birlikte alınması ve oksijen desteği uygulanıyor. Bunları takiben ortaya çıkan sindirim ve bağırsak problemlerine ise cerrahi müdahaleler uygulanıyor fakat hastalığın net bir iyileşme sağlayan tedavisi bulunmuyor.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melih Kalkan kimdir, neden öldü, ne zaman öldü?07 Aralık 2022 Çarşamba 16:59
  • Açlık sınırı nedir? Yoksulluk sınırı nedir? Açlık ve yoksulluk sınırı nasıl hesaplanır?07 Aralık 2022 Çarşamba 15:30
  • Goblin modu nedir? Goblin modu neden yaygınlaştı?07 Aralık 2022 Çarşamba 11:40
  • Ak Parti Grup Başkanvekillerinden Yavaş’a tepki07 Aralık 2022 Çarşamba 04:35
  • Güven Park Dolmuş Durağı şoförleri durak talep etti07 Aralık 2022 Çarşamba 04:30
  • Şeker-İş Sendikası işçilere destek oldu07 Aralık 2022 Çarşamba 04:25
  • Atatürk Barajı nerede, özellikleri neler? Atatürk Barajı hangi amaçla kullanılıyor? Barajlardan enerji nasıl elde edilir?06 Aralık 2022 Salı 14:16
  • A101’in sahibi kim? A101 yönetim kurulu üyeleri kimler?06 Aralık 2022 Salı 13:49
  • Aybimaş ne, ne iş yapıyor, hangi ilde, kaç şubesi var, sahibi kim, Ramazan Ayanoğlu kimdir, nereli?06 Aralık 2022 Salı 11:03
  • Teoman Duralı kimdir, nerelidir, ne zaman ve neden öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?06 Aralık 2022 Salı 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti