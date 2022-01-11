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LG TV güncelleme sorunu… LG TV nasıl güncellenir?

LG televizyon güncelleme sorunu kullanıcıların şikâyetlerini artırdı. Peki, LG TV güncelleme sorunu neden olur? LG TV nasıl güncellenir?
LG TV güncelleme sorunu… LG TV nasıl güncellenir?

LG televizyonlarda son dönemde artan güncelleme hataları kullanıcıları canından bezdirdi. NETFLİX, YOUTUBE, BLUTV, SPOTİFY, TWİTCH gibi uygulamaları güncellerken tekrar deneyin hatası ile karşılaşan kullanıcılar: “ Webi neden kullanamıyorum. LG Smart TV güncelleme yapmıyor. Dünyanın parasına aldım TV bir Youtube.com bile açmıyor artık.” Gibi şikâyetlerde bulunuyor. Peki, LG TV güncelleme sorunu neden olur? LG TV nasıl güncellenir?

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LG TV nasıl güncellenir?

LG televizyonlarda güncelleme sonrası “hizmet geçici olarak kullanılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin” çıkan uyarıları tekrar görmemenin basit bir çözümü var.

Televizyonunuzu ev veya iş yerinizdeki bağlı olan wifi’yi kapatın. Cep telefonunuzun internetini televizyonunuza bağlayın ve güncellemeyi başlatın. Güncellemeleriniz bittikten sonra LG televizyonunuzu tekrardan bağlı olduğu eski wifi’nize bağlayabilirsiniz.

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