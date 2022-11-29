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Mamak'ta katliam var yalanını yayanlar kamu görevlilerine küfür ve hakaret etmiş

“Mamak’ta köpek katliamı” iddiasını ortaya atan hayvan severlerin, belediye çalışanlarına küfürler yağdırdığı, hakaretler ettiği, kamu malına zarar verdiği ifade edildi. Mamak Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Kevser Güney, olayı anlattı.
Mamak'ta katliam var yalanını yayanlar kamu görevlilerine küfür ve hakaret etmiş

Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Kevser Güney, Mamak Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 24 Kasım’da ‘Mamak’ta Katliam Var’ ‘Belediye Köpekleri Öldürüyor’ gibi iddialara cevap vermek ve bilgilendirme yapmak isteyen Güney, “Sosyal medyada bir haftayı aşkındır konuyla alakası olmayan başlıklar atılarak, halkı galeyana getiren, kin ve nefrete, hakarete sürükleyen, kurumumuzu, belediye başkanımızı hedef haline getiren algı çalışması başlatılmıştır. Bu algı ile olay hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Gerek personelim gerekse tüm belediye çalışanlarımız sokak hayvanlarına her türlü özeni göstermekteyiz. Bizler hayvana şiddetin her şekilde karşısındayız. Bu zamana kadar şeffaflık içerisinde görevimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

whatsapp-image-2022-11-29-at-14.01.47.jpeg TESİS HAKKINDA BİLGİLENDİRME  

Veteriner Hekim Güney, “İstenmeyen yaşanmışlıklara istinaden doğru bilgiye ulaşmanız adına bir araya geldik. Bu bağlamda tesisimiz ve yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunacağım. Burası 2008 yılında 250 köpek kapasiteli, 55 açık kapalı kafes olmak üzere inşa edilmiştir. Şuan toplam 1200 köpek kapasiteli mevcut 55 kafese ek olarak, 30 adet açık ve kapalı alanı olan padoglar, 1 oyun alanı ve postoperatif müşahede için yalıtımlı, ısıtmalı çadır alanımız mevcuttur. Saimekadın Mahallesi Öğretmenler Parkı içinde hizmet veren evcil hayvanlar polikliniğimiz ve rehabilitasyon merkezimizde görevli 5 hekim ve 22 personelle hizmet vermekteyiz. Ambulans ve 5 toplama aracına sahibiz” ifadelerini kullanarak tesisi anlattı. 

whatsapp-image-2022-11-29-at-14.08.27-(2).jpeg SAHADA GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMA 

Günlük olarak Mamak Belediye’sinin çözüm merkezine düşen ihbarlar sonucu görevli ekiplerin verilen adrese hızlı bir şekilde ulaştıklarını dile getiren Güney, her şikâyet ihbarının değerlendirildiğini söyledi. Güney, “Her aracımızda sorumlu hekim arkadaşımız bulunmaktadır. Adreslerde bulunan sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi gerçekleşmekte ve saldırgan, sahipsiz, güçten düşmüş hayvanların daha güvenli alana alınması için sahadan gönüllülerle birlikte çalışmalar yapılmaktadır. Tesisimizde haftanın 6 günü kısırlaştırma operasyonu yapılmaktadır. Şuana kadar 2022 yılı içerisinde 2.195 adet kısırlaştırma, küpeleme ve mikro çipleme yapıldı. Ayrıca buradaki hayvanlarımızın bakım ve tedavileri sürdürülmektedir. Tesisimizde şuan 700 adet hayvan bulunmaktadır. Bunların 45 âdeti yasaklı ırktır. Tesisimizde kış hazırlıkları kapsamında tadilat çalışmalarımız halen devam etmektedir” şeklinde konuştu. 

img_7514-(2).jpg 24 KASIM’DA YAŞANAN OLAYIN ASLI 

Güney, tesis hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra geçtiğimiz hafta hayvan barınaklarında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin açıklamalarda bulunarak vatandaşları doğru bilgiye yönlendirmek istediğini kaydetti. Güney, “24 Kasım’da talihsiz bir olay gerçekleşti. Tamamen yanlış aksettirilerek farklı bir yöne çekildi. Sosyal medya üzerinden bir algı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Olayın aslı şöyle gerçekleşmiştir. Sabah 08.22 sularında çözüm merkezimize trafik kazası ihbarı ulaştı. Ekiplerimiz adrese ulaştığında yaralı olan köpeğin ex olduğu hekimimiz tarafından tespit edildi ve araca alınmıştır. Bu sırada diğer ekiplerimiz daha önceden planlanan saha çalışması için Ege Mahallesine gitmişlerdir. Bu bölgeye gidilirken tarafımızdan Ege Mahallesi’nin yerel hayvan koruma görevlisi ile görüşülerek bilgi verilmiş olup, kendisinden de saldırgan olan köpeklerin yerleri hakkında bilgi alınmıştır” ifadelerini kullandı. 

Ege Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda takviye ekip desteğine ihtiyaç duyulduğu için ölen köpeği alan ekibin de bölgeye gittiğini söyleyen Güney, “Aynur Öztürk isimli vatandaşın evinin olduğu sokakta çalışma yapılırken kendisinin çalışanlarımıza müdahale ederek, kamuya ait aracımızın izinsiz ve zorla kapaklarını açmıştır. Ekip çalışanlarını tehdit ederek iftirada bulunduğu görülmüş olup, anestezi süreci devam eden köpekleri aracın içinden çıkartarak yere atmıştır. ‘Belediye köpekleri öldürüyor’ diyerek telefonuna çekim yaparak ve personelimizi de izinsiz çekerek sosyal medya hesaplarına yaymıştır. Benim de içinde bulunduğum aracın camlarını yumruklayarak saldırgan tavır sergilemiştir” diye konuştu. 

whatsapp-image-2022-11-29-at-14.10.14-(3).jpeg “AÇIĞA KAVUŞTURULMUŞTUR” 

Güney, yaşanan olayın ardından Ege Mahallesi Muhtarlığına ekiplerle beraber gittiklerini dile getirdi. Ayrıca kısa süre içinde Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Hayvan Hakları Birimi ve Mamak İlçe Tarım Yetkilileri de gelerek olayın değerlendirildiğini açıkladı. Güney, “Gerekli tüm tespitler ve incelemeler taraflarından yapılarak, diğer hayvanların hayatta olup anestezi altında oldukları, trafik kazası sonucu ex olan kanamalı köpeğin kanının, diğer 2 hayvana bulaştığı tespit edilmiş ve sağlıklı olduktan görülerek tutanak altına alınmış ve konu orada açıklığa kavuşmuştur” dedi.

qweqw.jpg HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI 

“Yaşanan olay açıklığa kavuştuktan sonra muhtarlığa gelen gönüllü kişiler, ekipleri takip ederek diğer bölgelerdeki planlanan çalışmaları yaparken engel olmuştur” diyen Güney, “Ekiplerimize küfür ve hakaret etmişlerdir. Bu konuda kendilerinden şikâyetçi olunarak hukuki işlem başlatılmıştır. Aynı zamanda olay günü akşamı bir grup ‘hayvan sever’ oldukların iddia eden kişiler tesis kapısında toplanarak eylem yapmıştır ve zorla kapı kırarak içeri girmişlerdir. Çalışanlarımızı tehdit, küfür ve hakaret ederek saldırgan ve taşkın hareketlerde bulunmuşlardır. Yaşanılan bu talihsiz olayın müsebbibi olan kişiler hakkında kurumumuza, personelimize ve Kolluk Kuvvetlerine hakaret, küfür, tehdit, itibarsızlaştırma ve kamu görevlisinin görevine engel olma gerekçelerinden gerekli bütün yasal işlemler başlatılmıştır” diye konuştu. 

whatsapp-image-2022-11-29-at-14.08.27-(5)-001.jpeg “HER TÜRLÜ ÖZENİ GÖSTERİYORUZ” 

Güney, sözlerini şu cümlelerle noktaladı: “Sosyal medyada bir haftayı aşkındır konuyla alakası olmayan başlıklar atılarak, halkı galeyana getiren, kin ve nefrete, hakarete sürükleyen, beni ve personelimi, kurumumuzu, belediye başkanımızı hedef haline getiren algı çalışması başlatılmıştır. Bu algı ile olay hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Gerek personelim gerekse tüm belediye çalışanlarımız sokak hayvanlarına her türlü özeni göstermekteyiz. Bizler hayvana şiddetin her şekilde karşısındayız. Bu zamana kadar şeffaflık içerisinde görevimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Tadilat çalışmamız tamamlandıktan sonra hayvanseverler istedikleri zaman bizden randevu alarak tesisimizi gezebilir, ziyaret edebilir, çalışmalarımıza destek verebilirler.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

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