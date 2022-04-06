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Mülteciler için pek çok ilde futbol sahası ile tenis kortu yaptıracak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası aracılığı ile Avrupa Birliği’nden alınan hibeyle mülteciler için pek çok ilde futbol sahası ile tenis kortu yaptıracak. İş için ihaleye çıkıldı. 
Mülteciler için pek çok ilde futbol sahası ile tenis kortu yaptıracak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası aracılığı ile Avrupa Birliği’nden alınan hibeyle Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa ve Batman’da mülteciler için futbol sahaları ile tenis kortları yaptıracak. İş için ihaleye çıkıldı. 

İhale ilanında “Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası aracılığı ve yönetimi altında Avrupa Birliğinden, Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerine yönelik olarak AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe almıştır” bilgisi verildi.  

ALMAN BANKASI YÖNERGESİ ESAS OLACAK 
İhalenin, Alman Kalkınma Bankası’nın satın alma yönergelerinde tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, ulusal rekabetçi ihale usulü ile gerçekleştirileceği belirtilerek “Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır” denildi. İhaleye girmek isteyenlerin teklifleri, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde, Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nde 09/05/2022 pazartesi günü açılacak. 

İLKSAYFA///

 

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