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Nasıl biriyim, hangi meslek bana uygun? Cevabı Enneagram’da

Ben nasıl biriyim? Hangi meslek bana uygun? Güçlü yanlarım zayıf yanlarım neler? Başarı için hangi mesleği seçmeliyim? Kişilik testi Enneagram’da mizaç tipleri tüm bu soruların cevaplarına ışık tutabiliyor. İşte Enneagram’da tip 1’in özellikleri:
Nasıl biriyim, hangi meslek bana uygun? Cevabı Enneagram’da

Sürekli gelişen ve dönüşen dünyamızda insanlar hep bir merak içinde yaşamıştır. Ben kimim ve nasıl biriyim? Özellikle gelişen tıp ve insan psikolojisi alanındaki gelişmeler “ben nasıl bir mizaca sahibim” sorusuna cevap verme konusunda epey mesafe kat etmiştir. Biz de bu yazıda insanların “Ben nasıl biriyim? Nasıl bir babayım ya da anneyim? Hangi meslek bana uygundur? Güçlü yanlarım zayıf yanlarım nelerdir? Başarılı olmak için hangi mesleği seçmeliyim?” gibi sorularına cevap arayarak, ışık tutmak istedik.

Kişilik testi Enneagram’da mizaç tipleri tüm bu soruların cevaplarına ışık tutabiliyor. Nasıl biriyim, hangi meslek bana uygun? Cevabı Enneagram’da… İşte Enneagram’da tip 1’in özellikleri:

ENNEAGRAM’DA TİP 1 MİZACI

Prensipli, planlı, çalışkan, eleştirel ve de önyargılıysanız siz Mizaç-1 olabilirsiniz? Bu yazıyı mutlaka okuyun.
Enneagram tip 1’in özellikleri:

Bu kişilerin prensipleri ve katı kuralları her şeyden önce gelmektedir. Ev hayatlarını, iş hayatlarını hatta sosyal yaşamlarını bile dakikası dakikasına planlayarak yaşarlar. Planlanmadan yaptıkları her eylem onları rahatsız eder. Genelde duyguları konusunda akılcı ve nesnel davranır ve her davranışı kontrollüdür bu sebeple de bu mizaç tipinde olanlar sabırlı insanlardır. Hayatlarında hataya yer olmadığı için diğer insanlara karşı eleştirel ve önyargılı davranışlar sergilemeye müsait kişilerdir 

NASIL BİR ANNE, NASIL BİR BABAYIM? 

Bu mizaç tipine sahip ebeveynler aileyi bir arada tutan kişilerdir. Anne, baba olarak sevgilerini fiziksel bir yakınlık göstererek değil onların hayatlarını planlayarak, sorumluluklarını hatırlatarak, davranışları için tavsiyeler vererek gösterirler. Eleştirel, katı kuralları olan kurallarının dışına çıkıldığında ise cezalandırıcı tutumlar sergileyen ebeveynlerdir. 

İŞ HAYATLARINDA NASIL İNSANLARDIR?

Yapılacak her iş için yazılı planları bulunabilir, bulunmasa bile zihinlerinde her şeyin bir akış sırası ve düzeni vardır. Sorumluluk sahibi ve işlerinde yetkin kişilerdir. İş hayatlarındaki hatalarından dersler çıkarır ve bu hataları tekrarlamamaya özen gösterirler. Çevrelerindeki yeni fikirlere açık kişilerdir. Mükemmeliyetçi kişilikleri onları yavaşlatsa da bir işin sonunu getirme konusunda azimli kişilerdir. 

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 KİŞİLİĞİME UYGUN MESLEKLER NELERDİR ? 

Enneagram mizaç 1 tipine göre bu kişilerin hangi alanda çalıştığından daha çok hangi pozisyonda çalıştığı önemlidir. Kişiler herhangi bir işin yönetici pozisyonunda çalışmaya daha yatkındırlar.

 

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