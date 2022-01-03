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Odalarda seçim heyecanı başladı

Başkent’teki esnaf odalarında yeni yılla birlikte seçim heyecanı başladı. 
Odalarda seçim heyecanı başladı

Başkent’teki esnaf ve sanatkârlar odaları, 1 Ocak itibariyle 4 yılda bir yapılan olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeye başladı. Meslek odalarındaki genel kurul maratonu ocak, şubat, mart ayları içerisinde tamamlanacak. Meslek odalarının yeni yönetimine talip olan adaylar, başkanlık için yarışacak.    

OCAKTA 33 MESLEK KURULUŞUNUN SEÇİMİ VAR
Edinilen bilgilere göre Ankara’da ocak ayı içerisinde 33 meslek kuruluşu olağan genel kurulunu farklı zaman ve mekânlarda gerçekleştirecek. Diğer meslek odaları ise şubat ve mart ayları içerisinde seçimlerini tamamlayacak. Birden çok adayın yarıştığı meslek odası seçimlerinin bir hayli heyecanlı geçmesi bekleniyor. 

SEÇİMLER GÖZETİMLER İÇERİSİNDE YAPILACAK 
Önümüzdeki üç ay içerisinde gerçekleştirilecek genel kurullarla seçilen esnaf ve sanatkârlar meslek odalarının yeni başkanları ile yönetim kurulları dört yıllığına görev yapacak. Oda seçimleri hükümet komiseri veya bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılacak. Hâkim gözetiminde başkan ve organ üyeleri seçilecek. Böylelikle usulsüzlüğe mahal verilmeyecek.  

OCAK AYINDA GENEL KURUL YAPACAK MESLEK KURULUŞLARI 
Ocak ayı içerisinde olağan genel kurullarını yapacak meslek odalarının bazıları şöyle: “Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası, Ankara Kuyumcu ve Saatçiler Odası, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası, Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeleri ve Manikürcüler Esnaf Odası, Ankara Servis Arası İşletmeleri Esnaf Odası, Ankara Oto Sanatkarları Odası, Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası…”

2022 YILI SEÇİM YILI OLACAK
Öte yandan 2022 yılı esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları için seçim yılı olacak. Önümüzdeki 3 ay içerisinde Oda genel kurulları tamamlandıktan sonra mayıs ayında Ankara Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğinin yeni yönetimi belirlenecek. Haziran ayında ise Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonunun seçimleri gerçekleştirilecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun genel kurulu ise eylül ayında yapılacak.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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