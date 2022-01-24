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Okunmayan su sayaçlarımı nasıl faturalandırırım?

Okuma yapılmayan sayaçlar için ASKİ, Whatsapp kolaylığı sağlıyor. Peki, Okunmayan su sayaçlarımı nasıl faturalandırırım? Cevabı haberimizde…
Okunmayan su sayaçlarımı nasıl faturalandırırım?

Okuma yapılmayan sayaçlar için Ankara Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Whatsapp kolaylığı sağlıyor. Peki, Okunmayan su sayaçlarımı nasıl faturalandırırım?

ASKİ’nin yeni uygulaması ile sayaçların numara ve fotoğrafları, ASKİ Whatsapp hattı 0 535 109 27 54'e gönderildiği takdirde faturalandırma yapılabiliyor.

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 OKUNMAYAN SU SAYAÇLARIMI NASIL FATURALANDIRIRIM? 

Çeşitli nedenlerden su sayaçları okunamayan abonelerin sayaçlarının resimde gösterildiği şekilde gösterge kısmının fotoğrafı ve abone numarasını 0 535 109 27 54 numaralı ASKİ Whatsapp hattına gönderildiği takdirde su sayacı okuma servisi tarafından faturalandırma yapılabiliyor.

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