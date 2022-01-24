Okuma yapılmayan sayaçlar için Ankara Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Whatsapp kolaylığı sağlıyor. Peki, Okunmayan su sayaçlarımı nasıl faturalandırırım?
ASKİ’nin yeni uygulaması ile sayaçların numara ve fotoğrafları, ASKİ Whatsapp hattı 0 535 109 27 54'e gönderildiği takdirde faturalandırma yapılabiliyor.
OKUNMAYAN SU SAYAÇLARIMI NASIL FATURALANDIRIRIM?
Çeşitli nedenlerden su sayaçları okunamayan abonelerin sayaçlarının resimde gösterildiği şekilde gösterge kısmının fotoğrafı ve abone numarasını 0 535 109 27 54 numaralı ASKİ Whatsapp hattına gönderildiği takdirde su sayacı okuma servisi tarafından faturalandırma yapılabiliyor.
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