Okunamayan doğalgaz tüketimim nasıl faturalandırılır?

Okuma yapılmayan doğalgaz sayaçlar için Başkent doğalgaz internet üzerinden yapılabiliyor. Peki, Okunamayan doğalgaz tüketimim nasıl faturalandırırım? Cevabı haberimizde…

Okuma yapılmayan doğalgaz sayaçları için Başkent Doğalgaz’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Peki, Okunmayan doğalgaz tüketimimi nasıl faturalandırırım? İşte cevabı…

OKUNMAYAN DOĞLAGAZ TÜKETİMİ NASIL FATURALANDIRILIR?

Çeşitli nedenlerden doğalgaz sayaçları okunamayan aboneleri BAŞKENT DOĞALGAZ’ın resmi internet sayfası üzerinden (https://www.baskentdogalgaz.com.tr/) üzerinden kolaylıkla faturalandırılabiliyor.

Doğalgaz tüketimi faturalandırma işlem sırası şu şekilde;

Faturalandırma işlemini yapmak için ilk önce BAŞKENT DOĞALGAZ’ın resmi internet sayfasından ONLİNE işlemler seçeneğine tıklıyoruz.

ONLİNE işlemlerden (fatura sorgulama veya alacak sorgulama) seçeneğini seçiyoruz.

Gelen sayfa üzerinden abonenin bilgilerini girip giriş yapıyoruz.

Giriş yaptığımız sayfa üzerinden (Bireysel Abone İşlemleri ----> Endeks Bildirim Talebi) seçeneklerini tıklıyoruz.

Endeks Bildirim Talebi sayfasından (Ad – Soyad, Cep Telefonu ve Dönüş kanalı (SMS – E-Posta)) kısımlarını dolduruyoruz.

Faturalandırma işleminin en önemli kısmı ise (+ Endeks (Max 20.0 MB)) seçeneği üzerinden doğalgaz sayacınızın net bir fotoğrafını yüklemek olacak. Doğalgaz tüketimi faturalandırma işlemlerinizi tamamladıktan sonra (Endeks Bildirimi Oluştur)’a tıklayıp bitirebilirsiniz.

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