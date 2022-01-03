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Salep neyden yapılır? Faydaları neler?

Kış aylarının vaz geçilmez içeceği olan salep neyden yapılır? Salebin faydaları nelerdir? Nerelerde yetişir? Salep mi? Sahlep mi?
Salep neyden yapılır? Faydaları neler?

Soğuk kış günlerinde aileyle bir arada geçirilen akşamların vazgeçilmezi Salep, orkide köklerinin tozlarıyla hazırlanan, salepgiller familyasından; tel köklü otsu bir bitkidir kıvamı ve aromasıyla beğeni toplayan bir içecektir.

Orkideler ailesine ait bu bitkilerin yumru köklerinden elde edilen salep, kış içeceği olarak ünlenmiştir. Salep kökü yani diğer bir deyişle orkide kökü, toz haline getirilerek salep tozu elde edilir. İçecek olarak salep yapımı için, bu tozun dışında süt de kullanılmaktadır.

Salep, kökünde 2 tane yumru vardır. Bu yumrular nişasta benzeri glucomannan ismi verilen bileşikler içerir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir. Salep bitkisi, çam çiçeği, salep orkidesi veya sadece orkide gibi isimlerle de anılır. Yurdumuzda birçok çeşidi vardır. Salep yumruları müsilaj, glikoz ve uçucu bir yağ taşır. Su ve sütle birlikte kullanıldığında şiştiği için yaygın bir şekilde dondurma ham maddesi olarak kullanılır.

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SALEP NASIL HAZIRLANIR?

Salep bitkisinin toprak altındaki yumrularının toplandıktan sonra haşlanıp gölgede kurutulur ve öğütülerek toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir.

SALEP BİTKİSİ NEREDE YETİŞİR?

Ülkemizde salep yetiştiriciliği ile ünlü olan yerlerin başında Burdur ilinin Bucak ilçesi geliyor. Ancak sadece Burdur’da değil, Ülkemizin bereketli topraklarının birçok köşesinde de salep orkidesi yetişebilmektedir.

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SALEBİN FAYDALARI NELERDİR?

Yapısında A ve C vitaminleri bulunan salep, Sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi vücut için önemli mineral çeşitleri de bulunan salebin faydaları da saymakla bitmez. İşte salebin faydaları

Gribi atlatmaya yardımcıdır

Sindirimi kolaylaştırır

Basur şikayetlerini azaltır

Cinsel gücü ve isteği arttırır

Adet kanamalarını düzenler

Bedeni ve zihni kuvvetlendirir

Kabızlığı giderir ve ishali keser

Bağırsak tembelliğine karşı kullanılabilir

Sütle birlikte hazırlanması besleyici özelliğini artırır

Öksürük ve bronşitte faydalıdır

Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur

Mideyi rahatlatır, hazmı kolaylaştırır

Vücudun yağ yakımını hızlandırır

SAHLEP Mİ? SALEP Mİ? SALEP NASIL YAZILIR?

Bu güzel ve tadı damakta iz bırakan içeceğin adını yazarken sahlep mi salep mi gibi sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Doğru yazılışı salep olan bu sözcük kimi yerlerde sahlep şeklinde de geçebilmektedir. Bu yazım, sözcüğün eski kökeninden kaynaklanabilmektedir.

SALEP TARİFİ

Soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak lezzetli bir salebin püf noktası malzemelerin doğru oranında gizli. 5 kişilik bir salep için gerekli malzemeler:

1 litre süt (5 bardak)

3 kaşık şeker

1 tatlı kaşığı salep

Salep ve şekeri ayrı bir kapta harmanlayın. İkili karışım kaynayan süte ekleyin ve 20 dakika boyunca çırpın. İçindeki salebin erimesi ve pütür pütür topaklanmaması için iyi karıştırılması gerekiyor. 20 dakika sonunda salebinizi tarçın ve zencefil ile servis edebilirsiniz.

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