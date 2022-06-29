Teknopark Ankara’da yazılım mühendisliği yapan ve savunma sanayine insansız kara araçları üreten Mete Temel, “Ürünlerimizin operasyonlarda kullanıldığını duyduğumuz da gece sevinçten uyuyamıyoruz” diyor.

İvedik OSB Teknopark Ankara’da özel bir firmada yazılım mühendisliği yapan Mete Temel, önceliklerinin ülke güvenliğine katkı sağlayacak ürünler üretmek olduğunu, bunun için günde 16 saatten fazla çalıştıklarını kaydetti. Temel, “Ürettiğimiz insansız kara araçları, yılan kamera vb.nin operasyonlarda kullanıldığını duyduğumuz da gece sevinçten uyuyamıyoruz. Çok çalışıyoruz ama bunu severek ve isteyerek yapıyoruz. Önceliğimiz savunma sanayimize katkı sunmak” dedi.

SINIR GÜVENLİĞİ FUARI BAŞLADI

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle organize edilen Anayurt ve sınır güvenliği fuarı SEDEC 2022, Ankara Congresium'da başladı. Fuar kapsamında yapılan konferans, seminer ve çalıştaylarda, anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma tedarik zinciri konuları masaya yatırılıyor. Giriş için ücretli kayıtın gerektiği fuarda 200’den fazla firmanın standı yer alıyor ve 50’den fazla ülkeden temsilci ve firma katılıyor. Fuar bugün akşam saatlerine kadar ziyaret edilebilecek.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fuar’da gazetemize konuşan İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark Ankara Esetron Mekatronik’te yazılım mühendisliği yapan Elektrik Elektronik Mühendisi Mete Temel, Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, HAVELSAN vb. kurumlara ürünler ürettiklerini belirtti. Temel, “Kontrol konsolları, insansız hava ve deniz araçlarının kumanda konsollarını ve insansız kara araçlarını üretiyoruz. İnsansız kara araçlarının hem mekanik, hem elektronik, hem de yazılımlarını firma olarak kendimiz yapıyoruz. Yüksek ölçüde yerli ve milli diyebileceğimiz ürünler” ifadelerini kullandı.

İNSANSIZ KARA ARAÇLARI, YILAN KAMERA, SİLAHLAR

Ürettikleri insansız kara araçlarını şimdiye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim ettiklerini kaydeden Temel, “Cihazlarımız meskûn mahal ve mağara operasyonlarında, keşif gözetleme amaçlı kullanılıyor. Üzerlerinde kameralar, aydınlatmalar, ortam dinlemesi için mikrofonlar, GPS ve sensörler bulunuyor. Yarı otonom özelliği bulunuyor. Bir yerde sinyal kesildiği zaman eve doğru dön komutları verilebiliyor” şeklinde konuştu.

“SEVİNÇTEN UYUYAMIYORUZ”

Temel, ürettikleri yılan kamera hakkında ise şu bilgileri verdi, “Medyada geniş yer bulan sınır operasyonlarında kullanılan bir cihaz. Bu bizim için parayla ve hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir gururdur. Ürünlerimizin operasyonlarda kullanılması ve emniyet güçlerimize destek olması bizleri çok mutlu ediyor. Bunun haberini aldığımızda sevinçten uyuyamıyoruz. Üretim aşamasından kullanım aşamasına kadar her anı bizim için böyle. Türkiye Cumhuriyeti’nde savunma sanayiye hizmet etmek benim için bir hedefti.”

7 GÜN GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞIYORLAR

“Bir Türk mühendisi olarak sınır bölgelerinde emniyet personelimize ürünlerin kullanımı hakkında eğitimler veriyorum. Ben isteyerek ve severek o bölgelere gidiyorum ki onların ihtiyaç ve taleplerini daha iyi anlayayım ve onların isteklerine göre ürün üretebileyim. Biz bu amaç için gece gündüz çalışıyoruz. Haftanın 7 günü günde 16 saatin üzerinde çalışıyorum ve bu işi severek yapıyorum. Çünkü bizim derdimiz ürün üretip para kazanmak değil, biz firma olarak milli bir sorumluluk hissediyoruz.”

ÖNCELİK ÜLKE YARARI

Firma olarak ürünleri üretirken öncelik yurt dışı değil yurt içini hedeflediklerinin altını çizen Temel, “Önce ülke güvenliği ve savunma sanayi diyoruz. Bizim önceliğimiz ülke olarak kendi yararımıza kullanabileceğimiz ürünler üretmek. Türkiye’de yazılım son yıllarda çok hızlı ilerliyor. Bu işe girmek isteyen hevesli genç arkadaşlarımız var. Bu işte çok iyiyiz. Yazılım çok zevkli bir meslek. Ortaya bir ürün koyduğunuzda sizi mutlu ediyor. Mesleki tatmin düzeyi çok yüksek bir alan. Gençler tereddüt etmesinler. Bu mesleği istiyorlarsa peşini bırakmasınlar. Yazılım artık hayatımızın her yerinde” dedi.

Emrah Özcan/ İlksayfa