Ankara Büyükşehir Belediyesi modern Ankara hedefiyle Smart Ankara Projesini tanıttı. Peki, Smart Ankara Projesi nedir, amacı nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi Smart Ankara Projesi nedir?

Sürdürülebilir ulaşım projelerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje daha imza atıyor. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşımı hedefleyen Smart Ankara Projesi tanıtıldı. Peki, Smart Ankara Projesi nedir, amacı nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi Smart Ankara Projesi nedir?

SMART ANKARA PROJESİ NEDİR?

Ego Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan SMART Ankara Projesi’nde Elektrikli Bisiklet Paylaşım sistemi getirilecek. Vatandaşlar için 408 adet bisiklet alınacak. Bisikletlerin şarj edilebilmesi için 34 adet şarj istasyonu olacak. Ego otobüslerinde 480 adet bisiklet taşıma aparatı bulunacak. Metro istasyonlarında bin 290 metrelik bisiklet rampası tedarik edilecek. Vatandaşlar bu 408 adet bisikleti kiralayabilecek. Smart Ankara Projesi sayesinde vatandaşlara ulaşımlarını sağlayabilme konusunda yeni bir seçenek daha sunulmuş olacak.

SMART ANKARA PROJESİ’NİN AMACI NEDİR?

Smart Ankara Projesi'nde, gelecekte hem daha sağlıklı insanların olması hem de bu insanların daha çeşitli ve hızlı ulaşım araçlarına sahip olmaları amaçlanıyor. Hayata geçirilen bu modern teknolojiler sayesinde çevreye verilen zarar azalıyor. Çeşitliliğin getirilmesi sayesinde insanlar daha konforlu, daha hızlı ve daha güvenli ulaşım gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Elektrikli projeler sayesinde daha fazla tasarruf yapılıp, ekonomik açıdan olumlu sonuçlar alınması bekleniyor. Smart Ankara Projesi sayesinde vatandaşlara ulaşımlarını sağlayabilmek için bir seçenek daha verilmek isteniyor. 24 ay süreceği açıklanan bu projenin merakla bitmesi bekleniyor.

GELECEĞE YÖNELİK PROJELER

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu projeler ve şuan hedeflenen Smart Ankara Projesi daha kaliteli bir gelecek sunmayı hedefliyor. Gelecekte daha çevreci ve modern bir Ankara amaçlanıyor. Bu proje sayesinde daha az maddi kayıp, daha temiz hava, çeşitli ulaşım şekilleri planlanıyor. Vatandaşların ulaşımlarını hem daha hızlı sağlamaları hem de bu ulaşımı sağlarken konforlu olmaları için çalışılıyor. Ankara’ya daha yeşil daha yaşanılabilir bir gelecek sunma gayesi güdülüyor.

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