  • BIST 4.507,24
  • Altın 1039.301
  • Dolar 18.6222
  • Euro 19.2218
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 16 °C
»

Smart Ankara Projesi nedir, amacı nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi Smart Ankara Projesi nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi modern Ankara hedefiyle Smart Ankara Projesini tanıttı. Peki, Smart Ankara Projesi nedir, amacı nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi Smart Ankara Projesi nedir?
Smart Ankara Projesi nedir, amacı nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi Smart Ankara Projesi nedir?

Sürdürülebilir ulaşım projelerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje daha imza atıyor. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşımı hedefleyen Smart Ankara Projesi tanıtıldı. Peki, Smart Ankara Projesi nedir, amacı nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi Smart Ankara Projesi nedir?

 SMART ANKARA PROJESİ NEDİR? 

Ego Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan SMART Ankara Projesi’nde Elektrikli Bisiklet Paylaşım sistemi getirilecek. Vatandaşlar için 408 adet bisiklet alınacak. Bisikletlerin şarj edilebilmesi için 34 adet şarj istasyonu olacak. Ego otobüslerinde 480 adet bisiklet taşıma aparatı bulunacak. Metro istasyonlarında bin 290 metrelik bisiklet rampası tedarik edilecek. Vatandaşlar bu 408 adet bisikleti kiralayabilecek. Smart Ankara Projesi sayesinde vatandaşlara ulaşımlarını sağlayabilme konusunda yeni bir seçenek daha sunulmuş olacak. 

smart-ankara-projesi-nedir,-amaci-nedir-ankara-buyuksehir-belediyesi-smart-ankara-projesi-nedir-2.jpg

 SMART ANKARA PROJESİ’NİN AMACI NEDİR? 

Smart Ankara Projesi'nde, gelecekte hem daha sağlıklı insanların olması hem de bu insanların daha çeşitli ve hızlı ulaşım araçlarına sahip olmaları amaçlanıyor. Hayata geçirilen bu modern teknolojiler sayesinde çevreye verilen zarar azalıyor. Çeşitliliğin getirilmesi sayesinde insanlar daha konforlu, daha hızlı ve daha güvenli ulaşım gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Elektrikli projeler sayesinde daha fazla tasarruf yapılıp, ekonomik açıdan olumlu sonuçlar alınması bekleniyor. Smart Ankara Projesi sayesinde vatandaşlara ulaşımlarını sağlayabilmek için bir seçenek daha verilmek isteniyor. 24 ay süreceği açıklanan bu projenin merakla bitmesi bekleniyor. 

 GELECEĞE YÖNELİK PROJELER 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu projeler ve şuan hedeflenen Smart Ankara Projesi daha kaliteli bir gelecek sunmayı hedefliyor. Gelecekte daha çevreci ve modern bir Ankara amaçlanıyor. Bu proje sayesinde daha az maddi kayıp, daha temiz hava, çeşitli ulaşım şekilleri planlanıyor. Vatandaşların ulaşımlarını hem daha hızlı sağlamaları hem de bu ulaşımı sağlarken konforlu olmaları için çalışılıyor. Ankara’ya daha yeşil daha yaşanılabilir bir gelecek sunma gayesi güdülüyor.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüketici Hakları Derneği Başkan Vekili Ergün Kılıç: "Günümüzde temel sorun enflasyon"23 Kasım 2022 Çarşamba 04:25
  • Ankara'nın deprem tarihi ne; Başkent'te yaşanan en büyük depremler23 Kasım 2022 Çarşamba 04:10
  • Kuşçuluk lüks oldu: Yem fiyatları nedeniyle bırakan bırakana23 Kasım 2022 Çarşamba 04:06
  • Yeşil Enerji Kullanımı ve Farkındalık Artırma Projesi nedir, faaliyetleri nelerdir? Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi nerede?22 Kasım 2022 Salı 16:27
  • Ankara Moda ve Alışveriş Festivali nerede yapılacak, ne zaman başlıyor? Moda ve Alışveriş Festivali’ne nasıl gidilir?22 Kasım 2022 Salı 14:46
  • Tanıtım günlerinin devamı gelecek22 Kasım 2022 Salı 12:44
  • Bekir Arslan Doğru Yol Partisi Mamak İlçe Başkanı oldu22 Kasım 2022 Salı 04:47
  • Ünsal: "Hedefimiz hava parklarını ülkenin tamamına yaymaktır"22 Kasım 2022 Salı 04:34
  • Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu’ndan Atanma Talebi22 Kasım 2022 Salı 04:33
  • Bebek kütüphanesi nedir? Ankara’da bebek kütüphaneleri nerede? Bebek kütüphanelerinin amacı nedir?21 Kasım 2022 Pazartesi 14:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti