Sokaklarda gönül rahatlığıyla dolaşmak istiyorlar

Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören, başıboş sokak köpeklerinin insan güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Güngören, “Sokaklarımızda gönül rahatlığıyla dolaşabilmek için, başıboş sokak köpekleri güvenli alanlara alınmalı” dedi.

Mamak Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi’nde Mamak Muhtarları ile bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Başıboş sokak köpeklerin sokakların çevreye yarattığı risk hakkında Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören, önemli açıklamalarda bulundu. Güngören, “Sokakta yeteri kadar ilgi görmeyen, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamayan köpekler ne yazık ki saldırganlaşmakta ve çevremiz için tehdit oluşturmaktadır. Sokaklarımızda köpek korkusu olmadan dolaşabilmek, güvenle yürüyebilmek için gelen şikâyetleri değerlendirerek sorumluluklarımızı personellerimizde bizlerde yerine getirmek için çabalıyoruz. Başıboş sokak köpeklerimiz tüm ihtiyaçlarının karşılandığı barınaklara alınmalı” dedi.



SÖZ MAMAK MUHTARLARINDA

Daha önce yapmış olduğumuz haberlerde gerek ‘Mamak’ta Katliam Var’ iddialarına, gerek Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin açıklamasına, gerek Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kevser Güney’in açıklamasına gazetemizde yer vermiş ve süreci yakinen takip etmiştik. Aradan geçen süreç içerisinde konu hakkında açıklama yapma sırası bu kez Mamak muhtarlarında. Mamak’ta bulunan 20’ye yakın muhtar belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi’nde bir araya gelerek çözüm önerilerini gazetemize aktardı. Muhtarlar adına konuşmayı Mamak Muhtarları Derneği Başkanı Hulusi Güngören yaptı.



HER ŞEY TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Güngören, “Mamak muhtarları olarak belediyemiz tarafından açılan barınağımız ile açıklama yapmak için buraya toplandık. Buraları bizler her zaman geziyoruz ve denetim altında olduğunu biliyoruz. Çok güzel bir yer olmuş. Başkanımız Murat Köse’ye de çok teşekkür ediyoruz bizlerin taleplerini dinleyip yerine getirdi. Tesisi gezdik, gördük. Hayvanlarımıza büyük bir değer verildiğini gösterdiler bizlere. Gerçekten çok başarılı bir çalışma. Hayvanlarımız burada güvende. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Temizliklerinden, kısırlaştırma çalışmalarına, çiplemesinden diğer ihtiyaçlarına kadar her şey titizlikle yürütülüyor. Belediye çalışanları da oldukça şefkatli yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.



SOKAKLAR GÜVENLİ HALE GETİRİLMELİ

Mahallelerde güvenli bir şekilde yaşamaya devam etmek için başıboş sokak köpeklerine karşı sorumluluk hissettiklerini kaydeden Güngören, “Mahallelerimiz, halkımızın ve bizlerin huzur ve mutluluk içinde komşuluklar yaptığımız, çocuklarımızı beraber büyüttüğümüz, dertlerimizi paylaştığımız, her türlü memleketten kültürleri içinde barındıran sıcak, duygusal mekânlarımızdır. Mahalle sakinlerimizin güvenli bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için her türlü önlemleri almak, evlerine korkusuzca gelebilmelerini sağlamak güvenlik personeliyle beraber bizler de sorumluluk hissediyoruz. Son günlerde sokaklarda sayıları aşırı artan ve saldırgan hale gelen başıboş sokak köpekleri ile ilgili bize çok fazla şikâyet gelmekte, ısırma şikâyetleri ile birlikte insanların köpek korkusu artmaktadır” dedi.



BAŞIBOŞ KÖPEKLER RİSK UNSURU

Güngören, “Gelişi güzel yapılan beslemeler, sahiplenilen hayvanların sokağa terk edilmesi ve insanların toplu olarak bir arada olduğu çocuk parkı, hastane önü, metro girişi gibi sosyal alanlarda gerçekleştirilen barınma ve beslenme girişimleri maalesef saldırgan köpeklerin, insanlarımızın güvenliğini tehlikeye sokması açsından bir risk oluşturmaktadır. Bu konuda bizlerde çok dertliyiz. Başıboş köpek tarafından ısırılan ya da kaçmak isterken düşen, trafik kazası yapan, bu sayede yaralanan ya da ölümle sonuçlanan çok üzücü sonuçlar gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.



GÜVENLİ ORTAMLARA İHTİYAÇ VAR

Sokak hayvanlarının güvenlikli ve sağlıklı olan barınma ve beslenme sorunlarını yaşamamaları için insanlara muhtaç olduklarını dile getiren Güngören, “Sokak köpeklerinin yiyeceğe, suya ve güvenli olarak hayatlarını devam ettirecekleri ortamlara ihtiyaçları vardır. Ancak, köpeklerin başıboş olarak sokaklarda gezmesinin ve insanlara saldırmasının önüne geçecek önlemler alınması bir zaruret haline gelmiştir. Sokakta yeteri kadar ilgi görmeyen, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamayan köpekler ne yazık ki saldırganlaşmakta ve çevremiz için tehdit oluşturmaktadır” diye konuştu.

SALDIRI VAKALARINDA ARTIŞ VAR

“Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır ve dertlerini anlatamazlar” diyen Güngören, “Hayvanlar içgüdüsel karaktere sahiptirler. Bu yüzdendir ki sayıları artıp, toplu hareket ettiklerinde saldırı vakalarında artış görülmektedir. Mamak Belediyesi; sokak köpekleri konusunda titizlikle hareket etmekte ve çözüm odaklı çalışmaktadır. Bizzat buna şahidiz. Geldik yerinde de gördük. Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bu konuda veteriner hekimleri ve kadrosu ile birlikte güzel çalışmalar yapmakta olup hem kısırlaştırma, çipleme çalışması hem de tedavi konusunda hizmet vermektedir. Ayrıca bu canların daha güvenli bir ortamda yaşamaları için doğal yaşam alanları olan güzel donanımlı bir Rehabilitasyon Merkezine de sahiptir” şeklinde açıklamalarda bulundu.



SORUNLARIN GİDERİLMESİNE YARDIMCI TESİS

Güngören, “Barınakta bakım besleme ve tedavi ihtiyaçları karşılanmakta aynı zamanda sahiplendirme kampanyası uygulanmaktadır. Hatta başkanımız bu konuda barınaktan köpek sahiplenen vatandaşlara 500 TL ödenek vereceğini de belirtmişti. Ayrıca belediyemiz burada yasaklı ırk, sahiplenilmesi kesinlikle yasak olan köpeklerinde bakımını yapıyor. Onlara kol kanat geriyor. Sokak köpeklerine güvenli ve kontrollü bir ortam belediyemiz tarafından bu merkezde sağlanmaktadır. Mamak belediyemizin verdiği bu hizmet mahallelerimizde yaşanan sorunların giderilmesi ve sakinlerimizin daha güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam kalitesine sahip olmaları için oldukça önemlidir” diye konuştu.



ÇÖZÜM İÇİN ÇABALIYORUZ

Hemen hemen her gün başkentlilerden, Mamak sakinlerinden muhtarlıklara sokak köpekleri ile ilgili şikâyet geldiğini vurgulayan Güngören, mahallelilerin bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini söyledi. Güngören, “Bizlere gelen şikâyetleri Mamak Belediyemize iletiyoruz. Sokaklarımızda insanlarımızın köpek korkusu olmadan gezebilmeleri, okula, işe, sabah camiye giderken köpek korkusu olmadan güvenle yürüyebilmeleri bizim için de çok önemli. Bunun için sorumluluklarımızı personellerimizde bizlerde yerine getirmek için çabalıyoruz” dedi.



BAŞKAN KÖSE’YE TEŞEKKÜR

Güngören, sözlerini şöyle tamamladı: “Belediyemizi başıboş sokak köpekleri ile ilgili yaptığı titiz çalışmalarını takdirle takip ediyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Başkanımız Murat Köse’ye duyarlılığı noktasında teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah razı olsun. Mamak İlçesi Muhtarları olarak bizlerin üzerine düşen ne varsa mahalle halkımızın huzuru, mutluluğu ve sağlığı için aynı zamanda sokak hayvanlarının da sağlığı ve güvenliği için her zaman belediyemizin güzel hizmetlerinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

