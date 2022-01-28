Terra Cotta Ordusu, 2 bin yıllık gizem

Çin'in Xian kentinde bulunan ve "Dünyanın 8 Harikası"ndan biri olarak kabul edilen Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın yaklaşık 2 bin 200 yıllık gizemli Terracota Ordusu…

1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınan Terra Cotta Ordusu (Toprak Askerler), ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarında bulunuyor. MÖ 210 tarihinde yapılmış olan Terra Cotta Ordusu heykelleri, 1974'te Çin'in Shaanxi eyaletine bağlı Xian yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunmuştur . Ordunun " İlklerin imparatoru " olarak bilinen Qin Shi Huang'ın mezarını koruduğuna inanılır. Ölümsüz ordunun eşlik ettiği imparator Qin Shi Huang'ın mezarı ise yerin 36 metre altında bulunuyor.

TERRA COTTA ORDUSU 98 KİLOMETREKARELİK ALANI KAPLIYOR

Çin'deki tüm beylikleri yenip Savaşan Devletler dönemine son veren Qin Shi Huang, Qin Hanedanı'nı kurarak kendini imparator ilan etmiştir. Tarihçi Si Maqian'in kaydettiğine göre, Qin Shi Huang henüz hayattayken MÖ 246 yılında başlanan mezarının inşası 30 küsur yıl sürmüş, inşaatta 700 bin kişi çalıştırılmıştır ve ordunun 98 kilometrekarelik bir alana yayıldığı da belirlendi.

Çin’in Shaanxi eyaletinin Xian kenti civarındaki Lishan bölgesinde bulunan mezarın temeli dörtgen şeklinde, güneyden kuzeye 350 metre uzunluğunda, doğudan batıya 345 metre genişliğinde, 76 metre yüksekliğinde toprak bir piramit şeklindedir.

HEYKELLERİN YÜZLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI

İmparator Qin Shi Huang koruyucu Terra Cotta askerlerinin boyları 183-195 santimetre arasında değişen bu Terra Cotta heykel askerlerin her birinin yüz ifadesi farklıdır. Kazı alanında çoğu hala toprak altında 8000 asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari atı bulunduğu tahmin edilmektedir.

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