Türkiye Diyanet Vakfı'ndan gençleri kurban kesmeye teşvik

Türkiye Diyanet Vakfı, “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” sloganıyla özellikle gençleri kurban kesmeye teşvik ederek, iyiliğin yaygınlaşması, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için çalışıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) vekalet yoluyla kurban programı kapsamında başlatılan “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” sloganıyla, iyiliğin özellikle gençler arasında hâkim olması, kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi için farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Gençler, ilk kurban emanetlerini TDV güvencesiyle önce Türkiye’de sonra mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” sloganındaki çağrıya sessiz kalmayan gençler, daha güzel ve daha adil bir dünyanın kuruluşuna öncülük ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gençlik bir milletin geleceğidir aynı zamanda en büyük zenginliğimizdir. Dünyada iyiliğin hâkim olması için gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Şükürler olsun gençlerimiz paylaşmayı, dayanışmayı, sevgiyi ve kardeşliği temel değer olarak bilmektedir” dedi.

HER GENCİMİZ BİZİM İÇİN AYRI BİR DEĞERDİR

Türkiye Diyanet Vakfı’nın kapılarının gençlere her daim açık olduğunu belirten Turan, “Gençlerimizin dini duygulara, sosyal konulara eğilmeleri, dini hassasiyetlerinin artması, Milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaları, oluşturduğumuz iyilik halkasında yer almak için üstün gayretleri bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bizim için her gencimiz ayrı bir değerdir, geleceğimizin teminatı gençlerimizin bu hassasiyetlere sahip çıkması doğru yolda olduğunuzu göstermektedir” diye konuştu.

EN ÖN SAFTA GENÇLERİMİZ YER ALIYOR

“İlk Kurbanım İlk İyiliğim” sloganıyla ülkemizdeki gençlerin ilk kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet ederek iyiliğin yaygınlaşmasına vesile olduklarını ifade eden Turan, “Vakfımızın tüm organizasyonlarında en ön safta gençlerimiz yer almakta, Kurban ibadetine gösterdikleri yoğun ilgiyle de ön plana çıkmaktadırlar. Gençlerimiz, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ şiarıyla hareket ederek, ülkemizin dertleriyle dertlenen, sorunlarına çözüm arayan, ihtiyaç sahibi kardeşlerine el uzatmayı kendine görev edinen bilinçli nesillerdir. Hamdolsun binlerce gencimiz, ‘İlk Kurbanım İlk İyiliğim’ olsun diyerek kurbanlarını Vakfımıza emanet etmektedir. Bu kapsamda özellikle ilk kurbanını kesmeye hazırlanan gençlerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmaya davet ediyoruz. İyilik tablomuzda siz de ilk kurbanınızla yer alabilirsiniz” dedi.

ONLİNE BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

TDV Genel Müdürü İzani Turan, TDV tarafından “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” sloganı kapsamında vekaletle kurban bağışında bulunacak hayırseverlerin online olarak ‘bagis.tdv.org’ adresinden, vakfın mobil bağış uygulamasından, banka/PTT şubelerinden veya müftülüklerden yapılabileceğinin bilgisini verdi. Turan, hayırseverlerin vekâlet verdikleri kurbanların, dini usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırıldığını da ifade etti.

Cengiz TOKSARI //İLKSAYFA