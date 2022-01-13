Türkiye’de yasaklı ırklar olarak belirlenen köpek türlerinin kısırlaştırılarak 14 Ocak 2022'ye kadar kayıt altına alınması gerekiyordu. Peki, Türkiye’de yasaklı köpek ırkları hangileri? Cezası ne kadar?
Türkiye’de yasaklı köpek ırkları hangileri? Cezası ne kadar?
Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully türlerinin veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara 2022 yılında 14 bin 982 TL para cezası uygulanacak.
Amerikan Pitbull Terrier
Dogo Argentino
Fila Brasilerio
Japanese Tosa
American Staffordshire Terrier
American Bully
gazeteilksayfa.com
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