Vatandaşa soruldu: Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masaya katkı sağlar mı?

Mehmet Ali Kulat yönetimindeki MAK Danışmanlık Kasım 2022 Gündem Araştırması anketi sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında vatandaşa “Bağımsız Türkiye Partisi 6’lı masaya katkı sağlar mı?” sorusu yöneltildi. İşte o araştırma:

Mehmet Ali Kulat yönetimindeki MAK Danışmanlık Kasım 2022 Türkiye Gündem Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmadaki “Bağımsız Türkiye Partisi 6’lı masaya katkı sağlar mı” sorusu dikkat çekti. İşte o araştırmanın detaylar:

İLK 3 PARTİ DEĞİŞMEDİ

MAK’ın Kasım ayı seçim anketi ne göre ilk sırada olan AK Parti’nin oyu yüzde 32,3. CHP ise yüzde 24,4 oranla ikinci sırada. Üçüncü sırada ise yüzde 15,5 ile İyi Parti yer alıyor.

İlk üç partinin ardından gelen partilerin oy oranları ise şu şekilde:

HDP: Yüzde 7.5

MHP: Yüzde 6.5

Kararsız: Yüzde 4

DEVA: Yüzde 2.4

Gelecek Partisi: Yüzde 1.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2

Zafer Partisi: Yüzde 1.1

BTP: Yüzde 1.1

SP: Yüzde 0.6

DP: Yüzde 0.4

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 6'LI MASAYA KATKI SAĞLAR MI?

MAK’ın Türkiye Gündem Araştırması anketi 1-8 Kasım tarihleri arasında seçmen/nüfus dağılımına uygun 5750 kişiyle görüşülüp yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapıldı. Araştırmadaki “Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masaya katkı sağlar mı” sorusu dikkat çekti.

Sadece 6’lı masadaki partilere oy vereceğini söyleyen seçmene sorulan bu soruya 2557 kişi cevap verdi. Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masaya katkı sağlar mı sorusuna yüzde 9 oranda 231 kişi hayır yanıtını verirken , katılımcıların yüzde 91’i olan 2326 kişi evet cevabını verdi .

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