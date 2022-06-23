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Veresiye gerilimi

Mamak Kıbrısköy’de hurdacılık yapan bir grubun, veresiye sigara taleplerini geri çeviren mahalle bakkalına saldırdığı iddia edilirken, bölge halkından “onları burada istemiyoruz” sesleri yükseliyor.
Veresiye gerilimi

Eylem yapıp, saldırgan gruba tepki gösteren mahalleli “Mahallemize taşındıklarından bu yana ali kıran baş kesenlik yapıyorlar. Çocuklarımızı kapının önüne oyun oynamaya gönderemez olduk. Defalarca şikâyet ettik sonuç alamadık. Mahallemizin huzurunu kaçıran bu şahısları burada istemiyoruz” diye yetkilileri seslendi.  

Mamak’a bağlı Kıbrısköy’de mahalleli ile bölgeye yeni taşınmış bir grup arasında değişik nedenlerle gerilim yaşanıyor. Bölgede hurdacılık yapan grup, mahallenin huzurunu kaçırmakla suçlanıyor. Son olarak grubun, veresiye sigara taleplerini geri çeviren mahalle bakkalına saldırdığı, dükkânda maddi hasara neden olduğu iddia ediliyor.

Bardağı taşıran son damla olarak değerlendirilen bu olay üzerine mahalleli bir araya gelip, grubun yaşadığı evlerin önünde eylem yaptı. Uzun bir süredir söz konusu şahıslardan şikâyetçi olmalarına rağmen işlem yapılmadığını söyleyen bölge halkı, olay yerine gelen emniyet güçlerine de tepki gösterdi.

“ALİ KIRAN BAŞ KESEN” BENZETMESİ

Salı akşamı gece yarısına doğru başlayan olaylarla ilgili gazetemize bilgi veren bölge halkı, şunları anlattı: “Bu şahıslar mahalleye taşındığından itibaren birçok olay yaşandı. Mahallede ali kıran baş kesenlik yapıyorlar. Çocuklarımızı kapının önüne oyun oynamaya gönderemez olduk. Defalarca şikâyet etmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Şahıslar emniyet güçlerini tanıdıklarını iddia ediyorlar, olası bir şikâyette mahalleyi başımıza yıkacaklarını söyleyip, bizi tehdit ediyorlar.”

BAKKALI BASTILAR, DARP ETTİLER

“Salı gecesi ise bakkalı basıp veresiye sigara istiyorlar. Bakkalda vermeyince hanımının üstüne yürüyorlar ve kendisini darp ediyorlar. Bu da yetmezmiş gibi dükkâna maddi zarar veriyorlar. Biz de bunu duyunca emniyet güçlerinin almadığı önlemi kendimiz almak istedik. Mahalleli olarak bir araya gelerek tepkimizi gösterdik. Bu şahısları mahallemizde istemiyoruz.”

“KAPININ ÖNÜNE ÇIKAMAZ OLDUK”

Bölge halkı Mamak Kaymakamı’nın bölgeye gelerek sorunlarını dinlemesini istediklerini, aksi halde olayların daha da büyüyeceğini kaydederek,  “Bu kadar olay olmasına rağmen kaymakam gelip bizimle ilgilenmedi. Biz Ankara Valiliği’ne sesleniyoruz; gerekeni yapın. Biz bu şahısları mahallemizde istemiyoruz. Kapının önüne çıkamaz, yolda yürüyemez olduk. Çocuklarımızı parka dahi gönderemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan

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