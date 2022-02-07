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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin karakter posterleri yayımlandı

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri karakter posterleri dizinin hikayesinde geçen epik karakterlerin ipucunu ve yayımlanma tarihini verdi.
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin karakter posterleri yayımlandı

Amazon Prime Video, JRR Tolkien’in efsanevi hikayesi Yüzüklerin Efendisi’ni dizileştirmeye başlamasıyla Hobbitlerin hatta Gollum’un, tek güç yüzüğünü bulmadan çok daha öncesi dönemi anlatan dizide yeni karakter posterleri yayımladı.

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Prime Video şimdiye kadar prodüksiyonu mutlak gizlilik altında tuttu. Yeni karakter posterlerinde, karakterlerin gövdelerine ve ellerine odaklanılarak dizi üzerindeki gizliliği sürdürüyor. Ancak afişlerinden bir detay gözlerden kaçmadı. Yüzüklerin Efendisi hayranlarının beklediği tarihi açıklayan Prime Video, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin ilk serisinin 2 Eylül 2022’de başlayacağını da duyurdu.

FOTO GALERİ isaret-002.jpg

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