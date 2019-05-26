Kaporta boya ustası Mehmet Akbaş, zamanla sararmış otomobil farlarını 1 saatte yeni gibi yapıyor. Bu işlemi yapmanın maliyeti ise 100 lira.

Otomobil farlarının parlaklığı ve iyi ışıtması şoförlerin en çok dikkat ettiği noktalardan biri. 2000 model araçlarla birlikte üretilen otomobil farlarında cam yerine mikanın kullanılmasıyla beraber yeni bir ekmek kapısı ortaya çıktı. Mikanın gün geçtikçe sararması ve yeni farların da pahalı olmasıyla vatandaşlar mevcut mikaları sildirerek parlatma ile 3-4 yıl daha kullanma yöntemine gidiyor. Bu yöntemin maliyeti ise ortalama 100 lira. Orijinal farları alarak otomobile takmak ise 1000 lirayı buluyor. Uzun yıllardır kaporta boya ustalığı yapan Mehmet Akbaş da yerinde uygulamalı olarak far parlatmayı gazetemize anlattı.

MİKA DAYANIKLI AMA SARARIYOR

Mehmet Usta ortalama 1 saatlik bir sürede eskimiş ve sararmış mika farları yenisine çevirebildiklerini belirterek, “Özellikle 2000’li yıllardan sonraki modellerde cam farlar pek koyulmadı. Genellikle fabrikalar mika far yapmaya gittiler. Bunun nedeni ise en ufak taş gelmesinde cam farların kırılması idi. Mika esnek yapısı sayesinde cama göre darbelere daha dayanıklı. Ayrıca mika cama göre daha hafif olduğundan dolayı yeni araçlarda o kullanıldı. Ancak cam daha uzun süreli kullanımda güneş sararması ve çizilme kolay kolay yapmaz. Mikalar ise ortalama fabrika çıkışından 5-6 yıl sonra sararmaya başlar. Vatandaş da yeni far pahalı olduğu için bu farları daha uygun fiyata sildirerek yeni gibi kullanmayı tercih ediyor. Bu yaptığımız silme ve parlatma işlemi yaklaşık 2-3 yıl özelliğini koruyor” diye konuştu.

ORİJİNALLERİN TANESİ ORTALAMA 500 LİRA

Akbaş, “Yeni otomobil farlarının orijinalleri ortalama 400-600 liradan başlıyor. 2 tane almak isteseniz 1000 liradan fazla para ödeminiz gerekiyor. Ancak otomobilinizin farlarında herhangi bir kırık ya da hasar yoksa sarardı diye de atmak çok makul olmuyor. Vatandaş işte tam bu noktada bizim gibi kaporta boya dükkanlarına ya da aksesuar dükkanlarına giderek mika far sildirmek istiyor.”

SÖKMEDEN YERİNDE YAPIYORUZ

Akbaş, “Far sildirme işlemi ortalama 1 saat sürüyor. Sökmeden yerinde yapıyoruz. Boyalar için kullanılan pastadan sürerek önce elimizle kabasını alıyoruz. Daha sonra makineyle yavaşça silerek parlatmaya başlıyoruz. Fakat uzun süre devam etmeniz mikanın erimesine yol açabilir. Çünkü pasta inceltici bir madde ve makinede hızlı dönerek ısıttığı takdirde mika erime yapıyor o yüzden ara vererek yapmak gerekiyor. Ortalama az önce belirttiğim gibi bu süre 1 saati buluyor.”

TANESİ 50 LİRADAN BAŞLIYOR

Mika farların yeni gibi yapılabilmesi için ise makul bir fiyat ödeniyor. Orijinalleri 1000 lirayı bulan yeni farlar yerine parlatarak yeni gibi yapılması 900 lira daha uyguna gelerek 100 liraya yapılıyor. Yani tanesi 50 liraya yapılmış oluyor. Eğer farları söktürerek iç bölümlerinin de temizlenmesini isterseniz fiyatlar artıyor.

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM

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