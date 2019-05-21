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15 farklı ülkeden 100 yetim çocukla iftar sevinci

Esenler Belediyesi Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan'ın 15'inde 15 farklı ülkeden 100 yetim çocuğu iftar sofrasında ağırladı.
15 farklı ülkeden 100 yetim çocukla iftar sevinci

Esenler Belediyesi, Ramazan'ın 15'inde en anlamlı iftar sofralarından birisine daha ev sahipliği yaptı. Belediye Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 15 farklı ülkeden 100 yetim çocuğu ve ailelerini iftar sofrasında buluşturdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) kararıyla 2014 yılından bu yana Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan'ın 15'inde; Azerbaycan, Bosna, Filistin, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Etiyopya, Irak, Suriye, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yetim çocuklar Esenler'deki yetim kardeşleri ile aynı iftar sofrasında bir araya geldi. 

Programda farklı ülkelerden gelen çocuklar Kuran-ı Kerim okudu. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açan çocuklar, Ramazan'ın sevincini ve bereketini yaşadı.

Programa katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Ramazan'ın paylaşma ayı olduğunu dile getirdi.


“YETİMLER BİZİM BAŞ TACIMIZ"

Göksu, "Biz her Ramazan'ın 15'inde farklı ülkelerden gelen yetim çocukları davet ediyoruz. Çocuklarımızla beraber aynı sofrayı paylaşıyoruz. Biz şehrimizde yetimlerimizin başını okşarken dünyanın değişik yerlerinden gelen yetimlerle aynı sofrayı paylaşarak bu coğrafyanın temek karakteri olan nerede bir yoksul varsa onların sesi olma özelliğimizi yerine getirdik. Yetimler bizim baş tacımız. Onlar bizim en önemli dua merkezlerimiz" sözlerini kullanarak her zaman yetimlerin yanında olacağını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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