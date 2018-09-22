ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 20 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 20 Haziran 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 20.06.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 20.06.2019 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ BİRLİK SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ
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