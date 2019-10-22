21 Ekim Dünya Aşçılar gününde şefler buluştu

21 Ekim Dünya Aşçılar gününde Başkent’li 40’a yakın şef aşçı ve Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer Bilkent’te bir araya geldi. Şefler ve Müdür Özer Ankara yemeklerinin tanıtımı üzerine konuştu.

Başkent’te birbirinden ünlü otel ve restoranların şef aşçıları 21 Ekim Dünya Aşçılar Günü ’nde İhsan Doğramacı Vakfı BCC Catring ’de akşam yemeğinde bir araya geldi. 40’a yakın şef aşçının toplandığı yemekte aşçılığın sıkıntıları, günümüzde ve gelecekte aşçılık konuşuldu. Yemek sonrası Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’de programa katılarak aşçılarla Ankara’nın yemekleri hakkında sohbet gerçekleştirdi ve fikirlerini aldı. Grup adına konuşma yapan şef aşçı Serkan Dursun , “Aşçılığın yemek yapmaktan daha fazla güçleri var. Bunun bilincindeyiz. Başkent’imizin kültürüne katkıda bulunmak yemeklerini yapmak, sosyal sorumluluk projelerine imza atarak gönüllere girmek istiyoruz” dedi.

ANKARA YEMEKLERİ ÜZERİNE

Yemek sonrası toplantıya katılan Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer 40’a yakın şef aşçıyla Ankara yemekleri üzerine konuştu. Kentte iyi Ankara yemekleri yenebilecek dükkânların sayısının azlığı, temsilinin az yapıldığı ve bunun üzerine çalışmalar yapılabileceği ifade edildi. Şef aşçılar bu konuda Dr. Özer’e, “Siz yol gösterin bizler şef aşçı olarak Başkent’imizin yemeklerine her türlü destek vermeye hazırız” dedi. Dr. Özer ise, şef aşçılara teşekkür ederek birlikte çalışabilecekleri mesajını verdi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Gazetemize konuşan şef aşçı Serkan Dursun aşçılar olarak yemek yapmaktan daha fazla güçlerinin olduğunu ve iyi organize olurlarsa bunu başaracaklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bizim mesleğimizin en büyük gücü her yerdeyiz. Kurumlardan, en ünlü otellere, restoran zincirlerine yani insanın olduğu her yerde aşçılarımız, şeflerimiz var. Bu çok büyük bir güç ve biz bunu faydalı hale getirmek istiyoruz. Bugün toplandık fikir alışverişinde bulunduk. Sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyacı olanlara yardım gibi ya da hasta çocuklara bir moral yemeği gibi çalışmalar yapmak istiyoruz.”

KÜLTÜREL FAALİYETLERE KATILMAK İSTİYORUZ

“Ankara İl Kültür Turizm Müdür’ümüzün de desteğiyle, Başkent’imizin turizmine, kültürüne katkıda bulunmak istiyoruz. Tabi bunlar şu an fikir alışverişi aşamasında. Ama maalesef iyi bir Ankara yemeği yapan restoran sayısı çok az. Burada müdürümüzün desteği olabilir böyle bir festival yapılabilir ve biz destek veririz.”

TARİH BOYUNCA VAROLAN BİR MESLEK

“Tarih boyunca insanın var olduğu günden bugüne aşçılık mesleği oldu ve olmaya da devam edecek. İnsan yaşadığı sürece yemek yiyecek, hayatta kalacak. Onun için bitmeyecek bir meslektir aşçılık. Tabi her meslek olduğu gibi aşçılık da günden güne şekil değiştiriyor. Nesiller değişiyor. Artık iyi yemek yapmanın yanı bunu sunmak çok önemli bir noktaya geldi. İnsanlar karınlarını doyurmak istiyor ama nerede ne yesek? Diye düşünüyor. Mesele karın doyurmakla birlikte artık iyi yerde iyi yemek yemek.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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