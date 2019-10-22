  • BIST 97.886
  • Altın 277,870
  • Dolar 5,8286
  • Euro 6,4899
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

21 Ekim Dünya Aşçılar gününde şefler buluştu

21 Ekim Dünya Aşçılar gününde Başkent’li 40’a yakın şef aşçı ve Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer Bilkent’te bir araya geldi. Şefler ve Müdür Özer Ankara yemeklerinin tanıtımı üzerine konuştu. 
21 Ekim Dünya Aşçılar gününde şefler buluştu

Başkent’te birbirinden ünlü otel ve restoranların şef aşçıları 21 Ekim Dünya Aşçılar Günü’nde İhsan Doğramacı Vakfı BCC Catring’de akşam yemeğinde bir araya geldi. 40’a yakın şef aşçının toplandığı yemekte aşçılığın sıkıntıları, günümüzde ve gelecekte aşçılık konuşuldu. Yemek sonrası Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’de programa katılarak aşçılarla Ankara’nın yemekleri hakkında sohbet gerçekleştirdi ve fikirlerini aldı. Grup adına konuşma yapan şef aşçı Serkan Dursun, “Aşçılığın yemek yapmaktan daha fazla güçleri var. Bunun bilincindeyiz. Başkent’imizin kültürüne katkıda bulunmak yemeklerini yapmak, sosyal sorumluluk projelerine imza atarak gönüllere girmek istiyoruz” dedi.

sef-asci-serkan-dursun,-21-ekim-dunya-ascilar-gunu,--ihsan-dogramaci-vakfi-bcc-catring,-ankara-il-kultur-ve-turizm-muduru-dr-kamil-ozer,,,.jpg

ANKARA YEMEKLERİ ÜZERİNE 

Yemek sonrası toplantıya katılan Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer 40’a yakın şef aşçıyla Ankara yemekleri üzerine konuştu. Kentte iyi Ankara yemekleri yenebilecek dükkânların sayısının azlığı, temsilinin az yapıldığı ve bunun üzerine çalışmalar yapılabileceği ifade edildi. Şef aşçılar bu konuda Dr. Özer’e, “Siz yol gösterin bizler şef aşçı olarak Başkent’imizin yemeklerine her türlü destek vermeye hazırız” dedi. Dr. Özer ise, şef aşçılara teşekkür ederek birlikte çalışabilecekleri mesajını verdi. 

sef-asci-serkan-dursun,-21-ekim-dunya-ascilar-gunu,--ihsan-dogramaci-vakfi-bcc-catring,-ankara-il-kultur-ve-turizm-muduru-dr-kamil-ozer,,,,.jpg

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ 

Gazetemize konuşan şef aşçı Serkan Dursun aşçılar olarak yemek yapmaktan daha fazla güçlerinin olduğunu ve iyi organize olurlarsa bunu başaracaklarını ifade ederek şunları söyledi:
“Bizim mesleğimizin en büyük gücü her yerdeyiz. Kurumlardan, en ünlü otellere, restoran zincirlerine yani insanın olduğu her yerde aşçılarımız, şeflerimiz var. Bu çok büyük bir güç ve biz bunu faydalı hale getirmek istiyoruz. Bugün toplandık fikir alışverişinde bulunduk. Sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyacı olanlara yardım gibi ya da hasta çocuklara bir moral yemeği gibi çalışmalar yapmak istiyoruz.” 

KÜLTÜREL FAALİYETLERE KATILMAK İSTİYORUZ

“Ankara İl Kültür Turizm Müdür’ümüzün de desteğiyle, Başkent’imizin turizmine, kültürüne katkıda bulunmak istiyoruz. Tabi bunlar şu an fikir alışverişi aşamasında. Ama maalesef iyi bir Ankara yemeği yapan restoran sayısı çok az. Burada müdürümüzün desteği olabilir böyle bir festival yapılabilir ve biz destek veririz.”

sef-asci-serkan-dursun,-21-ekim-dunya-ascilar-gunu,--ihsan-dogramaci-vakfi-bcc-catring,-ankara-il-kultur-ve-turizm-muduru-dr-kamil-ozer,,,,,.jpg

TARİH BOYUNCA VAROLAN BİR MESLEK

“Tarih boyunca insanın var olduğu günden bugüne aşçılık mesleği oldu ve olmaya da devam edecek. İnsan yaşadığı sürece yemek yiyecek, hayatta kalacak. Onun için bitmeyecek bir meslektir aşçılık. Tabi her meslek olduğu gibi aşçılık da günden güne şekil değiştiriyor. Nesiller değişiyor. Artık iyi yemek yapmanın yanı bunu sunmak çok önemli bir noktaya geldi. İnsanlar karınlarını doyurmak istiyor ama nerede ne yesek? Diye düşünüyor. Mesele karın doyurmakla birlikte artık iyi yerde iyi yemek yemek.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayaş Yolu genişletme çalışmalarında ağaçlar gitti yol gelmedi22 Ekim 2019 Salı 00:10
  • ANFO Başkanı Feyzi Gündoğdu: Vesikalık çilesi son bulacak21 Ekim 2019 Pazartesi 00:20
  • AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, masada değil sahada21 Ekim 2019 Pazartesi 00:15
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Geçimde de yanlarındayız21 Ekim 2019 Pazartesi 00:10
  • 7. Erzurum Tanıtım Günleri ANFA Altınpark Expo Center’da kapılarını açtı19 Ekim 2019 Cumartesi 00:25
  • Narko rehber: Benim çocuğum yapmaz demeyin!19 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doğa yürüyüşüyle çevre kirliliğine dikkat çekti19 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
  • ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız: Başkent’in ihracatını artıracağız18 Ekim 2019 Cuma 00:30
  • Pursaklar Kent Konseyi Başkanı Musa Kazım Arıcan güven tazeledi18 Ekim 2019 Cuma 00:25
  • Pursaklar Saray İlkokulu'nun ek bina yoluna asfalt serimi başladı18 Ekim 2019 Cuma 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti