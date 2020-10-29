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30 yıllık 100 palmiye ağacı yangında küle döndü

ANTALYA’da çıkan yangında, 30 yıllık yaklaşık 100 palmiye ağacı küle döndü. Alevler, içerisinde çocukların bulunduğu gecekonduya ulaşmadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
30 yıllık 100 palmiye ağacı yangında küle döndü

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1193 sokakta, palmiyelerin bulunduğu arazideki otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle 30 yıllık 100’e yakın palmiye ağacına sıçrayan alevler, araziye yakın gecekonduya doğru ilerlemeye başladı.

‘KOVA VE HORTUMLARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR’

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, ellerine aldıkları hortum ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, araziye yakın noktada bulunan ve içerisinde çocukların bulunduğu gecekonduya doğru ilerlerken, aileler çocuklarını hızla dışarıya çıkardı.

‘30 YILLIK PALMİYE AĞAÇLARI KÜLE DÖNDÜ’

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekipler alevler gecekonduya ulaşmadan yangını söndürdü. Yangında 30 yıllık yaklaşık 100 palmiye ağacı ve gecekondu çevresinde bulunan bazı eşyalar küle döndü.

Yangının evlerden uzak noktada başladığını dile getiren Dursun Ali Balaban, "Yangın arka taraftan çıktı. Nasıl çıktığını anlamadık. Kendimizi zor kurtardık. Burada bulunan ne varsa yanacaktı, zor söndürüldü. İtfaiye zamanında yetişti ve kontrol altına aldı. Vatandaşlar da kova ve hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı” dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor.

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