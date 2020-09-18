  • BIST 1.114
  • Altın 474,811
  • Dolar 7,5358
  • Euro 8,9311
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

330 parçalık oyuncak araç koleksiyonuna 7 yılda 80 bin lira harcadı

Bolu'da, maket araç merakı olan Okan Kayışoğlu (36), 7 yılda aralarında iş makineleri, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 330 araçlık koleksiyon oluşturdu. Kayışoğlu, koleksiyonu için bugüne kadar 80 bin TL'yi aşkın masraf yaptığını söyledi.
330 parçalık oyuncak araç koleksiyonuna 7 yılda 80 bin lira harcadı

Kentte vinç işletmeciliği yapan Okan Kayışoğlu, çocukluk hayali olan maket araçlardan bir koleksiyon oluşturmaya karar verdi. Kayışoğlu'nun 2013 yılında oluşturmaya başladığı koleksiyon bugün 330 parçaya ulaştı. Değişik markalardan 1960 modelden 2020 modele kadar 330 aracına özenle bakan Kayışoğlu, araçlarının haftada bir de temizliklerini yapıyor. Kayışoğlu'nun koleksiyonu arasında otobüs, kamyon, otomobil ve iş makineleri yer alıyor. 

7 yılda 80 bin TL'yi aşkın masraf yaparak koleksiyonu oluşturduğunu belirten Okan Kayışoğlu, "2013 yılında bir tane vinç aldım. Hadi yanında TIR olsun, kamyon olsun derken biraz da benim eski kamyonlara merakım vardı onları araştırdım. Kimlerde olur nasıl bulunur derken şimdi 330 parçaya ulaştı. Eski maket ve modelleri bulmak zor oluyor. Bazı kamyonları bulmak zor. Bazıları el yapımı oluyor. Maketlerde çoğunu tamamladım. Çok masraflı bir hobi. Klasik olursa fiyatı 600 TL'ye kadar çıkabiliyor. 7 senedir bu hobiyle uğraşıyorum. Şu anda bu aldıklarımı yeniden almaya kalksam, bu şekilde bir koleksiyon yapmaya çalışsam 150 bin TL gibi bir rakam tutar. Kendimin 7 senede yaptığım masraf 80 bin TL'yi geçmiştir. Pahalı bir hobi. Çocukken de vardı hevesim. Ufak demir arabaları biriktiriyordum. Onları askere gidince dağıtmıştım. Bir tane maketim kalmıştı askerden gelince. Bunları internette görünce çıtayı yükselttim. Şu anda güzel bir koleksiyonum oldu" dedi.

Kayışoğlu, koleksiyonuna yeni parçalar eklemeye devam ettiğini aktararak, "İleride niyetim güzel bir ofis yaptığım zaman bir müze gibi oluşturup bunları da koyacağım. Ziyarete gelenler olduğu zaman da güzel olur diye düşünüyorum. Hala almaya devam ediyorum. İleride daha da güzel olacak diye düşünüyorum" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki yabancı dil bilen taksici Talip, turistlerin tercihi17 Eylül 2020 Perşembe 09:46
  • Yıllarca gizlenen gerçek açığa çıktı. Öz kardeşler 75 yıl sonra böyle kavuştu16 Eylül 2020 Çarşamba 14:04
  • Kapadokya'nın masalsı manzarasını deve safari ile keşfediyorlar16 Eylül 2020 Çarşamba 13:25
  • Kimilerine göre çöp, kimilerine göre altının buluştuğu pazar16 Eylül 2020 Çarşamba 13:20
  • Cübbeli Ahmet Hoca’dan Lalegül Gıda ve at eti açıklaması16 Eylül 2020 Çarşamba 11:58
  • 'Obruklu köy'ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor16 Eylül 2020 Çarşamba 11:36
  • Sezonu açan balıkçılar 40 aileye balık dağıttı15 Eylül 2020 Salı 17:29
  • Tarihi köprüde otururken kanala düştü, itfaiyenin can simidi ile kurtuldu15 Eylül 2020 Salı 17:27
  • Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını15 Eylül 2020 Salı 17:17
  • Telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı15 Eylül 2020 Salı 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti