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40 yıldır kamışları 'ney'e dönüştürüyor

MERSİN'de, Ozan Aşık Devran Baba'nın oğlu Hayali Yılmaztürk (60), 40 yıldır doğal yetişen kamışları toplayıp kuruttuktan sonra hünerli elleri ile yüzyıllardır Türk müziğinin vazgeçilmezi olan 'ney'e dönüştürüyor.
40 yıldır kamışları 'ney'e dönüştürüyor

Mersin'de, çocukluk yıllarında babası Ozan Aşık Devran Baba ve ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın bağlamaya yönlendirmesi ile müziğe ilgi duyan Hayali Yılmaztürk'ün, ney yolculuğu ise Hacı Ahmet Tekbilek ve Ömer Faruk Tekbilek ile meşk ederek başladı. İlk neyini meslek lisesinde okurken 16 yaşında avize borusundan yapan Hayali Yılmaztürk, daha sonraki yıllarda ise Hatay'ın Samandağı ilçesinde kamış toplayarak yapmaya başladı. 40 yıldır topladığı kamışları yaklaşık 3 yıl kuruttuktan sonra işlemden geçirerek neye dönüştüren Hayali Yılmaztürk, birçok ünlü sanatçıya da özel çalışma yapıyor.

Çocukluğundan beri müziğin içinde olduğunu belirten Yılmaztürk, "Müziğe ilgim, 6 yaşında babam Ozan Aşık Devran Baba ve ünlü ozan Neşet Ertaş’ın beni bağlamaya yönlendirmesi ile başladı. Ney yolculuğum ise 10 yaşından 15 yaşına kadar Hacı Ahmet Tekbilek ve Ömer Faruk Tekbilek ağabeylerimle meşk ederek başladım. 16 neyimi de okuduğum sanat okulunda avize borusundan yapmak nasip oldu. Birkaç yıl sonra da Samandağı yöresinde kamış toplayıp neylerimi yapmaya başladım" dedi.

'İŞİN ÖZÜ, İYİ BİR NEY, USTASI NEYZENSE OLUR'

Uzun yıllardır ney üretimi yaptığını dile getiren Yılmaztürk, "Yaklaşık 40 yıllık ney yapım yolculuğumda tecrübe edindiğim en önemli unsurlar; kamışın doğru zamanda kesilmiş olması, doğru kurutulmuş olması, ince cidarlı olması, ölçülerin uygun olması ve en önemlisi üflemesini bilen bir neyzen tarafından açılması gerektiğidir. İşin özü, iyi bir ney, ustası neyzense olur. Neyinize kavuştuktan sonra uzun yıllar kullanmak için 2 haftada bir çörek otu yağı ile yağlanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Yılmaztürk, tarihçesi M.Ö. 3000 yıllarına dayanan neyin yüzyıllardır müzisyenler tarafından vazgeçilmez bir enstrüman olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.   

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