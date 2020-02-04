65 yaş üstüne ulaşım engeli: Artık binemeyecekler

Meclise sunulması beklenen taslak düzenlemenin yasalaşması halinde, mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yakın 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz faydalanamayacak...

Toplu taşıma yoğunluğunun cezası vatandaşa kesilecek!

Zam yağmuruna neden olacak olan, emlak vergilerine, suya, çevre temizlik vergisine, konut sigortasına ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne çeşitli oranlarda zam yapılmasını öngören taslak düzenlemeden, 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi seyahatlerine yönelik de kötü haber çıktı.

Yakında Meclis'e sunulması beklenen taslak düzenlemenin yasalaşması halinde mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yakın saatlerde 60 ve 65 yaş üstü vatandaşlar bu araçlara indirimli ya da ücretsiz binemeyecek.Bu araçları zorunlu olarak kullanmaları gerektiğinde ise “tam bilet” parası ödeyecekler.

10.6 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere mesai giriş ve çıkış saatlerinde toplu taşımada yaşanan yoğunluk vatandaşı çileden çıkarmıştı.

Bu duruma farklı önlemler almak yerine yetkililer, çareyi 65 yaş üstü vatandaşın ücretsiz geçiş hakkını mesai saatlerinde engellemekte buldu.

TÜİK'e göre, 60-64 yaş arasında 3 milyon 446 bin, 65 yaş üstünde de 7 milyon 186 bin olmak üzere toplam 10 milyon 632 bin vatandaşımız bulunuyor.