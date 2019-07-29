Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre otel fiyatlarında büyük bir artış söz konusu. 4 kişilik bir aile Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde 1 hafta tatil yapmak istese yaklaşık 10 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Burada kötü ekonominin, artan döviz kurlarının büyük bir etkisi var. Hal böyle olunca da tatil cenneti olarak adlandırılan ülkemizde birçok aile deniz yüzü dahi göremiyor. İş 10 bin lirayı ödemekle de kalmıyor. Bunun alışverişi var, ulaşımı var. Bu da yetmezmiş gibi bazı otellerde 1 haftalık tatil uçuk fiyatlara ulaşıyor. 30 bin liraları gören fiyatlar bazı 5 yıldızlı otellerde 80 bin liralara kadar çıkabiliyor.

4 kişilik bir ailenin 1 haftalık tatili ortalama 5 asgari ücrete tekabül ediyor. Peki, konu turistlere gelince bu fiyat ne dersiniz? Bin 500 avro. Avrupa’dan ülkemize tatile gelen 4 kişilik bir aile, bir asgari ücret ile 1 hafta tatil yapabiliyor. (Almanya’da asgari ücret bin 557 avro, Fransa’da bin 521 avro, İngiltere’de bin 453 avro). Ama kendi vatandaşımız yıl boyunca zaten kıt kanaat geçiniyor ve yılda 1 hafta deniz yüzü görüp, iyi bir otelde ailesiyle vakit geçirebilmesi için en az 5 aylık asgari ücretine dokunmaması gerekiyor.

Anlayacağınız 3 tarafı denizlerle çevrili olan tatil cenneti ülkemizin cefasını vatandaşımız çekiyor, sefasını turistler sürüyor. Adalet bunun neresinde?

Belki önümüzdeki yüzyıl

Verginin vergisi olur mu deriz hep. Burası Türkiye verginin vergisi de olur, faizin faizi de. Araba alacaksınız devlet 2 tane de bana al yoksa alamazsın diyor. ÖTV denen belayı başımıza kim sardıysa, vatandaşı bu yükten birilerinin acilen kurtarması gerekiyor. Günümüz şartlarında bazı şeyler özel olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Birilerinin bu soyguna dur demesi lazım. Bir diyen olur mu? Bilinmez. Belki önümüzdeki yüzyıl…

