  • BIST 102.837
  • Altın 258,315
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C

Adalet bunun neresinde?

» »
Emrah ÖZCAN

Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre otel fiyatlarında büyük bir artış söz konusu. 4 kişilik bir aile Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde 1 hafta tatil yapmak istese yaklaşık 10 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Burada kötü ekonominin, artan döviz kurlarının büyük bir etkisi var. Hal böyle olunca da tatil cenneti olarak adlandırılan ülkemizde birçok aile deniz yüzü dahi göremiyor. İş 10 bin lirayı ödemekle de kalmıyor. Bunun alışverişi var, ulaşımı var.  Bu da yetmezmiş gibi bazı otellerde 1 haftalık tatil uçuk fiyatlara ulaşıyor. 30 bin liraları gören fiyatlar bazı 5 yıldızlı otellerde 80 bin liralara kadar çıkabiliyor.

4 kişilik bir ailenin 1 haftalık tatili ortalama 5 asgari ücrete tekabül ediyor. Peki, konu turistlere gelince bu fiyat ne dersiniz? Bin 500 avro. Avrupa’dan ülkemize tatile gelen 4 kişilik bir aile, bir asgari ücret ile 1 hafta tatil yapabiliyor. (Almanya’da asgari ücret bin 557 avro, Fransa’da bin 521 avro, İngiltere’de bin 453 avro). Ama kendi vatandaşımız yıl boyunca zaten kıt kanaat geçiniyor ve yılda 1 hafta deniz yüzü görüp, iyi bir otelde ailesiyle vakit geçirebilmesi için en az 5 aylık asgari ücretine dokunmaması gerekiyor. 

Anlayacağınız 3 tarafı denizlerle çevrili olan tatil cenneti ülkemizin cefasını vatandaşımız çekiyor, sefasını turistler sürüyor. Adalet bunun neresinde?

Belki önümüzdeki yüzyıl

Verginin vergisi olur mu deriz hep.  Burası Türkiye verginin vergisi de olur, faizin faizi de. Araba alacaksınız devlet 2 tane de bana al yoksa alamazsın diyor. ÖTV denen belayı başımıza kim sardıysa, vatandaşı bu yükten birilerinin acilen kurtarması gerekiyor. Günümüz şartlarında bazı şeyler özel olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Birilerinin bu soyguna dur demesi lazım. Bir diyen olur mu? Bilinmez. Belki önümüzdeki yüzyıl…
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti