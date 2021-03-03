  • BIST 1.529
  • Altın 408,061
  • Dolar 7,3392
  • Euro 8,8673
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Adana'da kontrollü normalleşme ciğercilerin yüzünü güldürdü

Adanalı ciğerciler, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer almasının ardından müşterilerini ağırlamaya başladı.
Adana'da kontrollü normalleşme ciğercilerin yüzünü güldürdü

Adana'da özellikle sabah kahvaltısı yerine tüketilen ciğer kebabı, kontrollü normalleşme sürecindeki kurallar kapsamında müdavimleriyle buluştu.

Müşteri kabul etmeye başlayan işletmelerde çalışanlar, ciğer ve diğer gıda ürünlerini temizledikleri masalarda maske takarak servis yaptı.

45 yıllık kebap ustası Vahit Yağtuğ, AA muhabirine, salgının tam olarak bitmemesine rağmen kontrollü normalleşmeyle birlikte müşterileri kabul etmeye başladıklarını anlattı.

Salgın nedeniyle işlerin durgun olduğunu belirten Yağtuğ, "Çok şükür alınan kararla birlikte işlerimiz açıldı. Rahat bir nefes aldık. İnşallah iyi olur ama halkımız hastalık daha da artmış gibi tedbirli hareket etmeli. Kendilerini korumaya devam etmeliler." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kimsesizler mezarlığına defnedilecek öğretmene, öğrencileri sahip çıktı02 Mart 2021 Salı 20:47
  • Avcılar'da yıkılan binanın enkaz demiri yüklü kamyon devrildi02 Mart 2021 Salı 19:50
  • Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı02 Mart 2021 Salı 17:56
  • Tiner içen ikizler hastaneye kaldırıldı02 Mart 2021 Salı 16:57
  • Yasaklar kalktı, Kahramanmaraşlılar paçacılara akın etti02 Mart 2021 Salı 10:57
  • Kuzu ve annelerin kar altındaki buluşmaları yürek ısıttı02 Mart 2021 Salı 10:54
  • Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı01 Mart 2021 Pazartesi 22:25
  • Aydın'da geri dönüşüm deposunda yangın paniği01 Mart 2021 Pazartesi 22:01
  • Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu01 Mart 2021 Pazartesi 20:13
  • Nurdağı'nda hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı01 Mart 2021 Pazartesi 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti